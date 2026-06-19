Tiempo en Catamarca: nueva ola de frío polar para el fin de semana con feriado y Día del Padre

El pronóstico del tiempo para la Capital catamarqueña entre el sábado 20/06 y el lunes 22/06 presenta una característica común que atraviesa los tres días: la ausencia total de precipitaciones, con una estimación constante de 0 mm en todo el período.

Sin embargo, esa estabilidad hídrica contrasta con una evolución térmica descendente, especialmente a partir del domingo, cuando se marca el inicio del invierno 2026 acompañado por el ingreso de un frente frío desde el sur.

El comportamiento del viento también juega un rol relevante en esta transición, con predominancia del sector sur y variaciones en su intensidad que van desde condiciones leves hasta ráfagas moderadas a fuertes.

Sábado 20/06: jornada mayormente despejada y temperaturas moderadas

El inicio del período se presenta con condiciones relativamente estables y agradables dentro del contexto invernal.

Para el sábado 20/06, el pronóstico indica:

Cielo: Mayormente despejado

Mayormente despejado Temperatura mínima: 7°C

7°C Temperatura máxima: 17°C

17°C Viento: Leve desde el sur a 15 km/h

Leve desde el sur a 15 km/h Precipitación estimada: 0 mm

La jornada se perfila como el tramo más templado del período analizado, con una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde. La presencia de viento leve del sur aporta circulación de aire, aunque sin generar inestabilidad significativa. La condición de cielo mayormente despejado refuerza la percepción de una jornada sin perturbaciones meteorológicas relevantes.

Domingo 21/06: ingreso del invierno con frente frío y descenso térmico

El domingo 21/06 adquiere un carácter particular al coincidir con el primer día del invierno 2026, acompañado por un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

El pronóstico detalla:

Cielo: Mayormente nublado

Mayormente nublado Temperatura mínima: 8°C

8°C Temperatura máxima: 12°C

12°C Viento: Del sur con ráfagas moderadas a fuertes entre 15 y 50 km/h (ingreso del frente frío en horas de la siesta)

Del sur con ráfagas moderadas a fuertes entre 15 y 50 km/h (ingreso del frente frío en horas de la siesta) Precipitación estimada: 0 mm

El elemento central de la jornada es el ingreso de un frente frío desde el sector sur, que se hace presente durante las horas de la siesta, provocando un cambio perceptible en el ambiente. Este fenómeno no solo modifica la circulación del viento, sino que también refuerza el descenso de la temperatura máxima respecto del día anterior.

La combinación de cielo mayormente nublado y viento con ráfagas de intensidad variable (15-50 km/h) configura un escenario más riguroso en comparación con el sábado, aunque sin registro de precipitaciones.

Lunes 22/06: persistencia del frío y ambiente mayormente nublado

El inicio de la semana mantiene la tendencia de enfriamiento, con una atmósfera que continúa bajo influencia del aire frío ingresado el día anterior.

Para el lunes 22/06, se prevé:

Cielo: Mayormente nublado

Mayormente nublado Temperatura mínima: 4°C

4°C Temperatura máxima: 13°C

13°C Viento: Leve desde el sur a 10 km/h

Leve desde el sur a 10 km/h Precipitación estimada: 0 mm

El dato más destacado de esta jornada es el descenso de la temperatura mínima hasta los 4°C, lo que marca el punto más frío del período analizado. Aunque la temperatura máxima experimenta un leve repunte respecto del domingo, el ambiente general se mantiene frío.

El viento, nuevamente proveniente del sur pero en forma leve a 10 km/h, indica una disminución en la intensidad respecto del día anterior, aunque sin alterar la persistencia del aire frío en la región.

Síntesis del período: transición invernal sin lluvias pero con enfriamiento progresivo

El análisis conjunto del pronóstico entre el sábado 20 y el lunes 22 de junio permite identificar un patrón claro: la ausencia total de precipitaciones (0 mm en los tres días) y una transición térmica descendente marcada por el ingreso de aire frío desde el sur.

En términos generales, el período se caracteriza por:

Estabilidad en las precipitaciones: 0 mm durante los tres días

0 mm durante los tres días Descenso térmico progresivo , especialmente hacia el lunes

, especialmente hacia el lunes Dominio del viento del sur , con variaciones en intensidad

, con variaciones en intensidad Cambio de cielo despejado a mayormente nublado a partir del domingo

La llegada del invierno 2026 se manifiesta así no a través de precipitaciones, sino mediante una combinación de descenso de temperaturas, incremento de nubosidad y rotación e intensificación del viento en momentos clave, particularmente durante el ingreso del frente frío del domingo.