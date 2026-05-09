Tinogasta vive la Liga Freestyle y el Básquet 3x3 de la Vicegobernación

La Vicegobernación de Catamarca, junto al municipio de Tinogasta, llevará adelante hoy sábado 9 de mayo una nueva jornada de la Liga Freestyle Catamarca, que por primera vez llega al interior provincial tras dos exitosas fechas en la Capital.



Desde las 16 horas, la Plaza 25 de Mayo será escenario de una gran propuesta de cultura urbana y deporte, con la participación de destacados competidores del circuito provincial como Zatch, Fantom, Play, Mack, Lucifer, Mariano, Yerry, Red Killa, entre otros, quienes se medirán junto a freestylers locales en batallas bajo modalidad "1 vs 1". El evento contará con el hosting de Jona Vega y Scottie P, mientras que los beats estarán a cargo de Facu Díaz y TYP3 VC.

La jornada sumará además el torneo de Básquet 3x3 en categorías masculina y femenina, promoviendo la participación de jóvenes de toda la comunidad en un espacio recreativo, inclusivo y federal.

También habrá shows en vivo de $ucre y Dece y todo el ritmo y el baile de Academia Body Dance, consolidando una propuesta integral para disfrutar en familia y entre amigos.



Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa impulsada por la Vicegobernación busca seguir generando espacios de expresión, encuentro y oportunidades para las juventudes de toda la provincia.