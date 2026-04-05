Tragedia en Tucumán: hallan sin vida a una pareja arrastrada por el temporal mientras regresaba de un casamiento

La provincia de Tucumán se encuentra conmocionada por el hallazgo sin vida de Marino Robles (28) y Solana Nerea Albornoz (32), la pareja que era intensamente buscada desde la noche del temporal que azotó la región y que generó repercusión en todo el noroeste argentino.

Según informaron distintos medios, ambos fueron encontrados este domingo a las 13:30 dentro del automóvil en el que se trasladaban, un Nissan Versa blanco que habría sido arrastrado por la fuerte corriente de agua. El vehículo fue localizado en un canal de la zona de Villa Nueva Italia, en Tafí Viejo, completamente cubierto de lodo y ramas.

De acuerdo con los primeros datos, la pareja regresaba de un casamiento realizado en el salón Conticello, sobre la Ruta Nacional 9, cuando quedó atrapada en medio de las intensas lluvias. En esas circunstancias, se presume que el vehículo fue arrastrado por el agua y terminó dentro del canal donde finalmente fue hallado.

Marino Robles (28) y Solana Nerea Albornoz (32), la pareja que era intensamente buscada desde la noche del temporal que azotó la región.

Horas antes del trágico desenlace, familiares y amigos habían iniciado una intensa búsqueda luego de perder contacto con ellos cerca de las 21. En ese momento, Mariano Robles y Solana Albornoz permanecían dentro del auto, a la espera de que mejoraran las condiciones climáticas para poder regresar a su hogar.

El hallazgo de los cuerpos puso fin a una angustiante incertidumbre que se extendió durante horas y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se había difundido el pedido de colaboración para dar con su paradero.

Las autoridades trabajan ahora en el lugar para determinar con precisión cómo se produjo el hecho, en el marco de un temporal que provocó graves complicaciones en distintos puntos de la provincia.