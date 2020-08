Tras constatar supuestas irregularidades, clausuraron un geriátrico en la ciudad

En la jornada de ayer, autoridades provinciales de Fiscalización Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital, personal de la Comisaría Novena y Desarrollo Social procedieron a la clausura del geriátrico “Casa de Margarita”, por supuestas irregularidades.

Tras verificar el presunto mal funcionamiento del geriátrico ubicado en el barrio CGT, se procedió a cerrarlo y a reubicar a los 10 adultos mayores con sus familiares.

Se informó, además, que en los casos en los que los familiares no pudieran hacerse cargo, las autoridades gestionarán con otros centros privados para poder trasladar a los adultos mayores. La Justicia intervendrá en el momento en que el Ministerio formule la denuncia penal.

“No cuentan con doctores, ni camas suficientes para todos los adultos”, manifestó la directora de Adultos Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social, Betina Pandolfi.

La funcionaria confirmó que llegaron al lugar, luego de recibir la denuncia realizada por uno de los vecinos que advirtió de las presuntas irregularidades y manejos sospechosos en el trato que se daba a los adultos mayores.

En otras oportunidades, el lugar ya había recibido los controles de la Dirección de Adultos Mayores, donde los encargados del lugar habían indicado que la casa ya no funcionaba como refugio, lo cual fue desmentido.

Según fuentes oficiales, en las anteriores inspecciones, los abuelos eran “escondidos” en otro espacio de la vivienda, para, de esta manera, hacer creer que, efectivamente, la residencia ya no trabajaba como tal. Sin embargo, en la jornada de ayer, las autoridades constataron que los adultos mayores continuaban viviendo en la residencia y que, además, se cobraba a los familiares por servicios.

Finalmente, Pandolfi dijo que en el inicio de la pandemia, recorrieron todos los geriátricos, y que en este caso particular se habían detectado varias irregularidades, por lo que se decidió clausurarlo hasta que cumplan con las condiciones necesarias para albergar a adultos. La casa con los adultos mayores, hasta marzo pasado, funcionaba como casa de día, pero luego, habría informado que había cerrado.