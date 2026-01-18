Tras el fuerte temporal, piden extremar precauciones entre Tinogasta y El Puesto

Luego del intenso temporal que azotó a la región oeste de Catamarca, Vialidad Nacional emitió un alerta dirigido a los usuarios de la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre la ciudad de Tinogasta y la localidad de El Puesto, solicitando transitar con extrema precaución debido a las condiciones adversas que dejó la tormenta.

Según informó el organismo vial, durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo se registraron fuertes ráfagas de viento, abundantes precipitaciones y actividad eléctrica, un fenómeno meteorológico que provocó diversos inconvenientes en la traza y en sus zonas aledañas. Las intensas correntadas generadas por la caída de agua ocasionaron daños significativos en las banquinas, lo que obligó a desplegar tareas de emergencia para garantizar la seguridad de los conductores.

Desde el organismo nacional indicaron que personal intervino de manera inmediata en el sector, retirando un árbol de gran porte que había quedado atravesado sobre la calzada, obstruyendo parcialmente la circulación. La rápida acción permitió liberar el paso y evitar situaciones de mayor riesgo para quienes transitaban por la ruta en ese momento.

Además, los trabajadores viales se encuentran señalizando los sectores más comprometidos, especialmente aquellos donde la fuerza del agua erosionó las banquinas y generó desniveles que podrían resultar peligrosos, sobre todo durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Afortunadamente, y pese a la magnitud del temporal, la cinta asfáltica no sufrió daños estructurales, lo que permitió mantener la circulación habilitada, aunque bajo estrictas medidas de precaución.

Desde el organismo nacional insistieron en la necesidad de respetar las señales preventivas dispuestas a lo largo del trayecto y de reducir la velocidad al atravesar las zonas afectadas. "Es fundamental que los conductores atiendan las indicaciones y extremen las medidas de seguridad, ya que todavía se están evaluando los efectos del temporal", señalaron fuentes oficiales.

El fenómeno climático se caracterizó por la combinación de fuertes ráfagas de viento sobre Tinogasta, una marcada caída de agua en cortos períodos de tiempo y tormenta eléctrica, condiciones que complicaron no solo la circulación vehicular, sino también la situación en áreas rurales y caminos secundarios de la región.

Las autoridades no descartaron que, en las próximas horas, continúen las tareas de mantenimiento y reparación en las banquinas más dañadas, con el objetivo de restablecer plenamente las condiciones de seguridad vial. En ese marco, recomendaron a quienes deban viajar por la Ruta Nacional 60 hacerlo únicamente si es necesario y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas alertas meteorológicas.