Tras el pedido de renuncia al director de Reconocimiento Médico, crece la polémica y habrá denuncia penal

En la mañana de ayer la Intersindical docente se reunió con Gobierno para continuar con el tratamiento de la paritaria docente. Tal como lo adelantamos en Diario La Unión, tras el encuentro los gremios manifestaron su frustación por la inscosistencia en la resolución de los temas previamente acordados.

Tras cuestionar el trabajo que realiza la Subsecretaria de Reconocimiento Médico, Analía Leiva, esto por “el maltrato hacia los docentes, la falta de respuesta a los requerimientos de licencias, el hostigamiento permanente al personal que solicita éstas y el manejo arbitrario en el otorgamiento de los días que se autorizan”, es que se solicitó la renuncia del titular de Reconocimiento Médicos, Dr. Ariel Perricone y el apartamiento de la Subsecretaria de Reconocimientos Médicos, Analía Leiva, “por incumplimiento de sus deberes como funcionaria”.

Luego de esto pedido, la polémica crece y los gremios apuran para que este pedido de formalice. Así lo indicó Sergio Guillamondegui Guillamondegui, secretario general del Sindicato Docente de Catamarca (SIDCA), quien apuntó al ministro Ariel Luna por “avalar rol del organismo de la provincia” de seguir con la telemedicina y le recordó que “el rol del ministro de Trabajo es velar por la objetividad de la salubridad de los trabajadores. No representa tan solo al Estado sino también tiene que defender a los trabajadores porque es el órgano mayor que defiende el orden público y que las cosas sean legales”.

Denuncia penal

Luego apuntó contra la Dra. Leiva de Ominetti quien, en la última reunión de paritarias, dijo saber que hay una serie de médicos que otorgarían licencias de manera “abusiva” a trabajadores. Ante esto el secretario general de SIDCA no descartó recurrir hasta el Colegio Médico para intervenga cuestionando que si existe este hecho, a la fecha Gobierno no hay generado una denuncia penal. Y en este mismo sentido, Juan Godoy a título personal adelantó que se presentará a la Justicia para formular una denuncia penal, para de esta manera tratar que la funcionaria sostenga o no sus dichos sobre el proceder de los docentes y médicos.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, el secretario general de SIDCA recordó también las declaraciones vertidas recientemente por la Subsecretaria de Reconocimiento Médico, quien había llegado a asegurar que a las “mujeres embarazadas no se les niega la licencia”. No obstante esto, y según Guillamondegui es una “gran contradicción” porque habría docentes embarazadas de alto riesgo a quienes sí se le negó es beneficio. “Lo que siento es que miente que algo quedará y eso es lo que está pasando en Reconocimiento Médico. No se contestan los mail, no quieren atienden al público, atienden con turno para no recibir a los docentes”, aseguró.