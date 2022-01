Tremendo: el calor mató a miles de abejas, derritió colmenas y cocinó sandías y zapallos

Las altas temperaturas del fin de semana ocasionaron la muerte de miles de abejas en Santiago del Estero y esto generó la consiguiente pérdida de cientos de kilogramos de miel a diferentes apicultores en distintas zonas de la vecina provincia, a la vez que en la zona de riego, se perdió el 80% de los cultivos de melón, sandía y zapallos que se "cocinaron" con los más de 50 grados a campo y tuvieron el golpe de gracia con la caída de granizo en algunos sectores.

Ariel Goitea, un apicultor de Weisburd, señaló que "por el intenso calor he perdido varias colmenas. Si bien todas estaban bajo sombra de árboles, no han resistido. Las abejas no salían de los apiarios como suelen hacerlo para recolectar agua y regular la temperatura de las colmenas", señaló. Agregó que "en mi apiario han muerto más de la mitad de las abejas. Lo que pasa es que la abeja por encima de los 48 grados no sale a trabajar y no puede regular la temperatura del apiario".

En su caso, las pérdidas que tuvo fueron en 7 colmenas, que tienen un costo de unos $25 mil cada una. Además, como estaban llenas de miel, también perdió la producción que terminó derramándose, estimada en unos 100 kilogramos a unos $500 el kilogramo.

Por su parte, Iris Soledad Lescano, apicultora de Loreto indicó que "este año empezamos nosotros con el emprendimiento, pero el sábado con el calor se ha derretido toda la miel y hemos tenido mucha pérdida de abejas y de colmenas. Tenemos 20 colmenas que han sido las afectadas", indicó.

A su vez Franco otro apicultor del departamento Robles, agregó que "en mi caso he perdido 10 colmenas, no me ha quedado casi nada de los cuadros, además ha caído toda la miel, va a ser muy difícil poder recuperar todo esto".

Según indicaron los apicultores, una colmena completa con miel y las abejas, más los cuadros tiene un costo de $30.000 a $35.000. Además de todo el tiempo que demandará volver a estabilizar la producción.

Fernando Figueroa, otro productor de Fernández, dedicado a la producción de reinas y quien también sufrió varias pérdidas, señaló que "la colmena en el interior tiene una temperatura de 33 grados más o menos que se refrigera mediante la ventilación e inyectando agua, pero no han tenido tiempo de hacer eso y se han derretido, para tener una idea, la cera se funde a 62 grados y eso ha pasado en varias colmenas".

Por su parte, "Mundo" Romero dirigente de Apra, señaló que el calor afectó también la fruta que estaba para cosechar. "Lo que quedaba de sandía y melones que aún era mucho, no ha quedado nada. Hay pérdidas del 80% de la producción".

Romero agregó que “los mismos daños están en los zapallos, ancos, todo se ha quemado porque el calor ha sido muy fuerte y la planta prácticamente se ha quedado sin hojas como para cubrir los frutos, porque ya estaban todas marchitadas, entonces se ha quemado todo y ha quedado todo en el campo”.

Agregó que “el sábado en la noche en parte de Robles y de La Cañada, cayó mucha piedra también. En La Cañada hay lotes en los que no ha dejado nada, al algodón lo ha pelado entero y la fruta aún cuando estaba quemada quizá podía recuperarse, pero con la piedra no ha dejado nada, toda golpeada, donde le pega un piedrazo al zapallo, al anco eso ya no sirve para cargar ni mandar al mercado”.