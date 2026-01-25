Tren arrolló a un auto frente a Aquasol: un herido grave y dos lesionados

La tarde del domingo en el acceso a Mar del Plata se vio marcada por un grave siniestro vial. A la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, en las inmediaciones del parque acuático Aquasol, una formación de Trenes Argentinos colisionó contra un automóvil particular, dejando un saldo de tres heridos, uno de ellos con pronóstico reservado.

El incidente ocurrió pasadas las 14:00 horas, cuando un Peugeot 206 fue impactado por el tren que une Buenos Aires con la ciudad balnearia. En el vehículo menor viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y un joven de 23 años.

Debido a la magnitud de la colisión, los tres ocupantes debieron ser derivados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El parte más preocupante lo recibió el joven de 23 años, quien presenta politraumatismos y se encuentra en estado grave. Por otro lado, fuentes del caso confirmaron a Infobae que ningún pasajero ni trabajador del tren resultó lesionado durante el evento.

La situación movilizó un amplio despliegue de los servicios de seguridad de la provincia de Buenos Aires. El operativo incluyó la asistencia del Servicio de Atención al Turista, un esquema de refuerzo vital para la asistencia en el corredor vial durante la temporada de verano.

En el lugar trabajaron coordinadamente Agentes de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de Aubasa, Defensa Civil y la Policía Científica, encargada de los peritajes de rigor.

Tras la intervención de los equipos de rescate y la realización de las pericias necesarias para determinar las causas del choque, la circulación por la Autovía 2 y el paso a nivel fue finalmente restablecida. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la mecánica del siniestro que conmocionó a la zona de Aquasol en plena jornada turística.