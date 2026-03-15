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Colocar media cebolla en el microondas apagado: cuáles son sus beneficios y por qué lo recomiendan

Un truco casero con este ingrediente muy común de la cocina puede ayudar a absorber los olores persistentes que quedan dentro de este electrodoméstico.

15 Marzo de 2026 13.39

La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más olores concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, el microondas apagado puede acumular restos de comida, humedad y aromas intensos que permanecen en su interior y se liberan cada vez que se vuelve a utilizar.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del electrodoméstico: colocar media cebolla dentro del microondas apagado.

Por qué la cebolla ayuda a neutralizar olores en el microondas

La cebolla es un alimento rico en compuestos de azufre y sustancias naturales con propiedades absorbentes. Al colocarse media cebolla dentro del microondas apagado, estos compuestos ayudan a absorber y neutralizar los olores persistentes que se generan por restos de comida, salsas o alimentos recalentados.

Además, aunque su aroma es fuerte al cortarla, la cebolla actúa como un neutralizador natural que ayuda a eliminar los olores más intensos del interior del electrodoméstico.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, la cebolla también libera compuestos que ayudan a absorber la humedad acumulada dentro de espacios cerrados, lo que contribuye a mantener el microondas con un ambiente más fresco.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y efectiva para mantener el microondas en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Los beneficios de colocar media cebolla en el microondas apagado

  • Neutraliza malos olores: absorbe aromas intensos de alimentos recalentados.
  • Ayuda a eliminar humedad: contribuye a mantener el interior más fresco.
  • Reduce olores persistentes: especialmente después de calentar comidas con aromas fuertes.
  • Es un recurso natural: evita el uso de productos químicos o desodorantes artificiales.
  • Es simple y económico: solo se necesita media cebolla fresca.

Paso a paso: cómo usar media cebolla en el microondas apagado

  1. Cortá una cebolla fresca por la mitad.
  2. Colocá una de las mitades sobre un plato pequeño.
  3. Ubicala dentro del microondas apagado y frío.
  4. Dejá actuar entre 2 y 12 horas, o durante toda la noche.
  5. Retirá la cebolla y limpiá el interior con un paño seco o apenas húmedo.
  6. Si el olor persiste, repetí el procedimiento.

¿Cuándo conviene hacerlo para mantener el microondas en buen estado?

  • Después de calentar comidas con olores fuertes, como pescado o salsas.
  • Como mantenimiento semanal del microondas.
  • Antes de realizar una limpieza más profunda, para facilitar la eliminación de olores persistentes.
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