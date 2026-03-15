Operativo "Vuelta al Cole" en Fray Mamerto Esquiú: los horarios

En el marco de las acciones destinadas a dar respuesta a las necesidades de la comunidad, el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante un nuevo operativo sanitario enfocado en la atención de niños en edad escolar. La iniciativa se realizará en conjunto con el municipio de Fray Mamerto Esquiú, en una propuesta que busca facilitar el acceso a controles médicos fundamentales en el inicio del ciclo escolar.

El dispositivo, denominado Operativo "Vuelta al Cole", tendrá lugar durante dos jornadas consecutivas en el Hospital de San José de Piedra Blanca, un centro de salud clave para los vecinos de la zona.

Las fechas previstas para la atención serán:

Martes 17

Jueves 18

En ambas jornadas, el operativo se desarrollará entre las 7 y las 11 horas, franja horaria durante la cual los profesionales de distintas especialidades brindarán atención a los niños y niñas que concurran junto a sus familias.

El objetivo de esta acción es acompañar a la comunidad en el proceso de preparación para el ciclo escolar, facilitando controles de salud y servicios que forman parte de los requisitos habituales para el seguimiento sanitario de los estudiantes.

Turnos limitados y atención por orden de llegada

Según se informó oficialmente, el operativo contará con un número limitado de turnos disponibles, por lo que la modalidad de acceso se organizará de manera directa en el establecimiento.

Durante cada jornada se otorgarán 30 turnos, asignados estos por orden de llegada

Este esquema busca organizar la demanda de atención durante el horario establecido y garantizar que los profesionales puedan brindar una evaluación adecuada a cada paciente.

Además, se aclaró que los especialistas atenderán exclusivamente a niños y niñas en edad escolar, ya que el operativo está específicamente diseñado para cubrir controles y necesidades vinculadas al inicio del período educativo.

Amplia cobertura de especialidades médicas

Uno de los aspectos centrales del Operativo Vuelta al Cole será la participación de profesionales de diversas áreas de la salud, lo que permitirá ofrecer una atención integral para los estudiantes. Entre las especialidades que estarán disponibles durante las jornadas se encuentran:

Atención pediátrica

Cardiología

Fonoaudiología

Oftalmología

Nutrición

Odontología

Psicopedagogía

Esta variedad de servicios apunta a realizar controles médicos y evaluaciones multidisciplinarias, fundamentales para detectar posibles dificultades o necesidades en la salud de los niños antes del inicio o la continuidad de las actividades escolares.

Servicios complementarios para los estudiantes

Además de la atención médica, el operativo incluirá servicios complementarios orientados al bienestar integral de los estudiantes.

Entre ellos se destacan:

Peluquería

Completar esquemas de vacunación

La posibilidad de completar el calendario de vacunas representa un componente importante dentro del dispositivo sanitario, ya que contribuye a garantizar la cobertura inmunológica de los niños y niñas en edad escolar.

Por su parte, el servicio de peluquería se suma como parte de una propuesta pensada para acompañar de manera integral el regreso a clases, facilitando distintos aspectos que forman parte de la preparación de los estudiantes.

Un requisito clave: la Libreta Sanitaria

Desde la organización del operativo también se recordó la importancia de presentar la documentación correspondiente al momento de asistir al hospital.

En este sentido, se informó que los adultos que concurran acompañando a los menores deberán presentar la Libreta Sanitaria.

Este documento resulta fundamental para:

Registrar los controles médicos

Verificar los esquemas de vacunación

Actualizar la información sanitaria de los estudiantes

La presentación de la libreta permitirá que los profesionales puedan registrar correctamente las evaluaciones realizadas durante el operativo, facilitando el seguimiento de la salud de los niños.