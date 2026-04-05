Tucumán: un nene de 12 años murió electrocutado en medio del temporal

Un nene de 12 años murió electrocutado este sábado en San Miguel de Tucumán, en el marco del fuerte temporal que azotó a la provincia durante el fin de semana y provocó una situación de emergencia por inundaciones.

El hecho ocurrió en la calle Jujuy al 2800, frente a un supermercado mayorista, donde el menor, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en el agua acumulada en la vía pública producto de las intensas lluvias. Según relataron testigos, fue en ese momento cuando el niño sufrió una descarga eléctrica. Hasta ahora, el origen de la electricidad no estaría esclarecido, un dato central en la reconstrucción de una tragedia que conmocionó a la capital tucumana.

De acuerdo con lo que trascendió, se trataría de la primera y única víctima fatal que dejaron las fuertes tormentas registradas este fin de semana.

El dolor de la familia y la escena posterior

La dimensión humana del episodio quedó expuesta en las horas posteriores, cuando comenzó a circular en redes sociales un video que mostró la reacción del padre del niño al llegar al lugar. Según la información publicada por Contexto Tucumán, Lisandro era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la primaria.

En la cruda filmación difundida, se observó cómo el hombre camina sin rumbo entre el agua acumulada en la zona hasta que finalmente se desploma, completamente quebrado por la noticia. Al mismo tiempo, se escucharon sus gritos de dolor, en una escena atravesada por la desesperación tras enterarse de la muerte de quien sería su único hijo varón.

Un temporal que desató una emergencia

La tragedia individual ocurrió en un contexto de severa emergencia climática. Las intensas lluvias registradas este sábado provocaron inundaciones en distintos puntos de Tucumán, con impacto especialmente fuerte en la capital y en el sur provincial. Entre las zonas más comprometidas figuró el sector del río Chirimayo, cuya repentina crecida generó el ingreso de barro y agua en numerosas viviendas.

Además de San Miguel de Tucumán, los departamentos de Monteros y Chicligasta aparecieron entre los puntos más afectados por el fenómeno.

Los registros captados por vecinos mostraron el nivel de violencia con que avanzó el agua:

derribó árboles

arrastró sedimentos

erosionó márgenes

afectó caminos vecinales

anegó barrios enteros

ingresó en viviendas

Riesgo en rutas, puentes y zonas ribereñas

La situación se agravó por la erosión sobre las márgenes del río Chirimayo, especialmente en la zona cercana al puente y la ruta en Alpachiri. Los videos difundidos por vecinos mostraron cómo la corriente, fortalecida por las precipitaciones, derribó árboles y se los llevó a su paso, dejando en evidencia la magnitud del fenómeno.

Frente a este escenario, las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada de las orillas hasta que las condiciones logren estabilizarse.

Como medida preventiva, además, se anunció el corte total de la Ruta Nacional 65, una decisión vinculada al riesgo generado por las crecidas repentinas.

Zonas afectadas

El temporal también dejó secuelas importantes en otras zonas del sur tucumano. En Piedra Grande, al oeste de Alpachiri, se reportó arrastre de sedimentos y daños en caminos vecinales por la fuerza de la corriente.

En la ciudad de Monteros, el agua cubrió completamente la primera cuadra de la calle Tucumán e incluso ingresó en varias viviendas, mientras que en Arcadia, el barrio San Cayetano también resultó afectado por las inundaciones.

En ese marco de destrucción y alarma, la muerte de Lisandro se convirtió en el dato más doloroso de un temporal que dejó a Tucumán bajo agua, con barrios enteros anegados, rutas cortadas y un sistema de monitoreo activo ante el riesgo de nuevos desbordes.