Últimos días para vacunarse contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que el próximo 31 de agosto finalizará la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) 2026. La campaña está dirigida específicamente a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el propósito de brindar protección a los recién nacidos frente a algunas de las complicaciones respiratorias más graves asociadas al virus.

Uno de los aspectos centrales de esta estrategia es la facilidad para acceder a la vacunación. La aplicación de la vacuna es gratuita y no requiere orden médica. Para recibirla, únicamente se debe concurrir con el certificado que indique las semanas de embarazo.

De esta manera, las personas que se encuentren dentro del período de gestación contemplado por la campaña cuentan con una herramienta de prevención destinada a proteger al bebé durante sus primeros meses de vida.

Proteger a los recién nacidos

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio constituye una herramienta clave para la protección de los recién nacidos frente a enfermedades respiratorias que pueden presentar cuadros de gravedad. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, la vacunación protege a los recién nacidos contra la bronquiolitis y la neumonía grave hasta los 6 meses.

A su vez, la estrategia de inmunización reduce drásticamente las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves en lactantes, por lo que la vacunación durante el período de gestación señalado representa una medida de prevención orientada a los primeros meses de vida.

La campaña 2026 tiene, de este modo, como destinatarias a las personas embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación, un período específicamente establecido para acceder a esta protección.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es un virus común y muy contagioso que afecta las vías respiratorias y los pulmones. En la mayoría de las personas, la infección provoca síntomas leves similares a los de un resfriado. Sin embargo, también puede ocasionar infecciones graves, especialmente bajo la forma de bronquiolitis o neumonía en bebés y adultos mayores.

Por esta razón, el conocimiento de sus principales manifestaciones resulta importante dentro de las medidas de prevención y atención de las enfermedades respiratorias. El virus puede afectar a las personas de distintas maneras. Mientras que en la mayoría de los casos los síntomas pueden presentarse de forma leve, existen cuadros en los que las dificultades respiratorias pueden adquirir mayor gravedad.

Entre los síntomas principales asociados al Virus Sincicial Respiratorio se encuentran distintas manifestaciones que pueden comenzar con características similares a las de un resfriado.

Los principales signos mencionados son:

Moqueo y congestión nasal.

Tos seca y estornudos.

Fiebre moderada.

Dificultad para respirar o respiración rápida , en los casos graves.

, en los casos graves. Silbidos en el pecho al respirar.

La presencia de estos síntomas forma parte de las manifestaciones descriptas para la infección por VSR. En los cuadros más graves, la dificultad para respirar o la respiración rápida constituyen signos asociados a una mayor afectación de las vías respiratorias y los pulmones.