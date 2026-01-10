Un especialista reveló un truco casero para limpiar la parrilla con un producto habitual de la cocina

El asado es uno de los rituales más arraigados de la cultura argentina, pero la limpieza de la parrilla suele convertirse en una de las tareas más difíciles luego de cada encuentro. Frente a este problema cotidiano, Jorge Valenzuela, reconocido asador e influencer, compartió un truco sencillo para dejar los fierros como nuevos utilizando un elemento presente en cualquier cocina: el papel aluminio.

El método consiste en emplear papel aluminio para retirar los restos de comida y la grasa adherida a la parrilla. Con los fierros previamente precalentados, el material permite raspar de manera suave y desprender la suciedad acumulada tras el asado.

Cómo limpiar la parrilla con papel aluminio

"Si la parrilla quedó sucia del último asado y no tenés o no lográs limpiarla bien con un cepillo, te tengo una solución. Cortá un pedazo de papel aluminio y enrollalo. Precalentá los fierros y limpialos suavemente con el rollo de aluminio", explicó Valenzuela en uno de sus videos.

Según detalló, el procedimiento resulta práctico y accesible, especialmente para quienes no cuentan con herramientas específicas de limpieza.

Por qué este truco funciona

El asador explicó que el calor cumple un rol fundamental, ya que ayuda a aflojar la grasa acumulada del asado anterior, facilitando su remoción. A su vez, el papel aluminio actúa como un abrasivo suave, sin dañar los fierros, y permite alcanzar los surcos donde suelen quedar restos de comida adheridos.

Otra de las ventajas del método es que no requiere el uso de productos químicos, lo que lo vuelve más seguro para la cocción posterior y reduce el riesgo de contaminación en el próximo asado.

La importancia de una parrilla limpia

Valenzuela también remarcó la necesidad de higienizar correctamente la parrilla para no afectar la calidad de la carne. "Así es mucho más fácil sacar la grasa del asado anterior y evitar una posible contaminación de la carne", advirtió.

Entre las consecuencias de una limpieza deficiente, enumeró la acumulación de grasa quemada que altera el sabor de los alimentos, la posible presencia de bacterias de cocciones anteriores, el riesgo de contaminación cruzada y la generación de olores desagradables durante la cocción. Además, cuanto más tiempo permanece la suciedad, más difícil resulta eliminarla.

Antes de aplicar el truco, se recomienda retirar los restos grandes de comida con una espátula. De este modo, el papel aluminio actúa con mayor eficacia y la limpieza se vuelve más rápida.

Con un elemento tan básico como el papel aluminio, el asador propone una solución práctica para dejar la parrilla en condiciones y disfrutar del próximo asado, una costumbre que atraviesa a todo el país y tiene fuerte presencia en la vida social de Catamarca.