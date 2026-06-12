Un frente frío se aproxima: ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en Catamarca?

El inicio del fin de semana largo en la Capital estará caracterizado por un escenario de transición, donde la estabilidad inicial dará paso a un cambio progresivo en las condiciones del tiempo.

Durante la madrugada, pueden formarse bancos de niebla aislados, un fenómeno que anticipa la presencia de humedad en las capas bajas de la atmósfera. Con el correr de las horas, el cielo se presentará parcialmente nublado, en una jornada que tendrá una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

Sin embargo, el aspecto más relevante del día se dará hacia la tarde, cuando ingresará un frente frío desde el sur. Este sistema estará acompañado por viento leve a 20 km/h, generando un cambio progresivo en la sensación térmica y provocando un marcado descenso de la temperatura hacia las últimas horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, el sábado se mantendrá dentro de parámetros bajos, con una estimación de 0 a 2 mm, lo que indica un escenario sin eventos significativos, aunque con inestabilidad en aumento.

Síntesis técnica del sábado:

Madrugada: bancos de niebla aislados

bancos de niebla aislados Cielo: parcialmente nublado

parcialmente nublado Temperatura: mínima 11°C / máxima 17°C

mínima 11°C / máxima 17°C Viento: leve del sur a 20 km/h (desde la tarde)

leve del sur a 20 km/h (desde la tarde) Precipitación estimada: 0-2 mm

DOMINGO 14 DE JUNIO: JORNADA GRIS, FRÍA Y CON LLUVIAS DÉBILES

El domingo estará marcado por la continuidad del ingreso del frente frío, que avanzará de manera leve sobre la Capital catamarqueña, consolidando un escenario de mayor inestabilidad y condiciones más rigurosas.

Durante la madrugada, se esperan lloviznas débiles, asociadas al desplazamiento del sistema frontal. A lo largo del día, predominará un ambiente gris y frío, con el cielo mayormente nublado como característica dominante.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con una mínima de 11°C y una máxima de 14°C, lo que refuerza la percepción de una jornada más fresca respecto al sábado, especialmente por la persistencia de la nubosidad y la humedad.

Hacia la tarde, se prevé la presencia de viento del noreste entre 20 y 35 km/h, un factor que aportará dinamismo a la circulación atmosférica y podría influir en la sensación térmica general.

En términos de acumulación de agua, el día presentará una precipitación estimada entre 0 y 3 mm, nuevamente sin registros significativos pero con posibilidad de lloviznas intermitentes.

Síntesis técnica del domingo:

Madrugada: lloviznas débiles

lloviznas débiles Cielo: nublado

nublado Temperatura: mínima 11°C / máxima 14°C

mínima 11°C / máxima 14°C Viento: noreste 20-35 km/h (tarde)

noreste 20-35 km/h (tarde) Precipitación estimada: 0-3 mm

LUNES 15 DE JUNIO: FERIADO FRESCO Y CONDICIONES ESTABLES

El cierre del fin de semana largo, coincidente con el feriado del lunes 15 de junio, mostrará una evolución hacia condiciones algo más estables, aunque dentro de un ambiente persistente de temperaturas frescas.

La jornada se presentará con cielo mayormente nublado, manteniendo la cobertura de nubosidad que ha caracterizado a los días previos, aunque sin pronóstico de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 16°C, lo que representa una leve amplitud térmica, con un inicio de jornada más frío que el domingo, pero con valores máximos algo superiores.

El viento soplará desde el sector sur a 20 km/h, aportando continuidad a la circulación de aire frío, aunque sin intensificar condiciones de inestabilidad.

A diferencia de los días anteriores, el lunes se perfila como una jornada sin acumulación de lluvias, con una precipitación estimada de 0 mm, consolidando un escenario seco dentro del contexto del fin de semana largo.

Síntesis técnica del lunes: