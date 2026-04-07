Un lanzamiento histórico para Catamarca: la UNCA inauguró oficialmente la carrera de Medicina

El Acto de Lanzamiento Oficial y Clase Inaugural de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se realizó en el Aula Magna, marcando un hito sin precedentes para la institución y la provincia. La ceremonia reunió a autoridades universitarias, provinciales y referentes de la educación médica del noroeste argentino.

La actividad estuvo presidida por el rector Ing. Oscar Arellano, acompañado por el vicerrector Ing. Carlos Savio y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Lic. Cristina Arreguez. Además, participaron destacadas figuras del gobierno provincial, como el gobernador Lic. Raúl Jalil y la ministra de Salud Dra. Johana Carrizo, reflejando el compromiso institucional y político con la educación y la salud pública.

Cooperación académica y articulación regional

En el marco del lanzamiento, la UNCA firmó un acta acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán, destinada a fortalecer la cooperación académica para el dictado de la carrera de Medicina. Este acuerdo permitirá compartir recursos, metodologías de enseñanza y experiencias docentes, consolidando un modelo educativo de calidad.

El acto también contó con la presencia de decanos de facultades de Ciencias de la Salud de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, así como de representantes de la Universidad Barceló (La Rioja), consolidando un espacio de articulación regional que apunta a la formación integral de los futuros profesionales de la salud. Esta colaboración interuniversitaria refleja un enfoque estratégico que trasciende los límites provinciales y busca elevar los estándares de la educación médica en el noroeste argentino.

Implicancias para la educación y la salud regional

El lanzamiento de la carrera de Medicina en la UNCA representa un hecho histórico que amplía significativamente el acceso a la formación universitaria en la provincia de Catamarca. La creación de este programa responde a la necesidad de formar profesionales capacitados para atender las demandas del sistema de salud local, contribuyendo al desarrollo social y sanitario de la región.

Entre los aspectos más relevantes del acto inaugural se destacan:

Presencia de autoridades provinciales y universitarias, reforzando el vínculo entre gobierno y academia.

Acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán, que permitirá transferir conocimiento y experiencias docentes.

Participación de decanos de universidades regionales, fortaleciendo la cooperación interprovincial en educación médica.

El programa de Medicina de la UNCA se perfila como un instrumento estratégico para el fortalecimiento del sistema sanitario, asegurando que la formación académica esté alineada con las necesidades locales y regionales de salud pública.

Un paso hacia el futuro

Con la inauguración de esta carrera, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA no solo cumple con un compromiso histórico, sino que también abre nuevas oportunidades para los jóvenes catamarqueños, brindando acceso a una educación médica de calidad sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Este logro refleja la visión de una universidad comprometida con el desarrollo regional y la cooperación académica, consolidando a la UNCA como un centro de formación médica referente en el noroeste argentino.

La ceremonia del Aula Magna marca el inicio de un proceso que promete transformar la educación superior y la salud pública en la región, al tiempo que fortalece los lazos de cooperación académica y profesional con instituciones vecinas, asegurando un futuro más sólido para la formación de médicos y la atención de la población.

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