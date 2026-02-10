Una madre denunció que un "therian" mordió a su hija en plena calle

Una mujer denunció en las últimas horas que su hija fue mordida por un joven "therian", mientras caminaban por la zona céntrica de Jesús María, una localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, la capital provincial.

El insólito episodio se produjo en medio de un encuentro de los integrantes de esa subcultura, en la cual sus adeptos se identifican con perros, gatos, zorros y lobos, entre otros, usan máscaras con la cara de esos animales, se autoperciben como tales y hasta se desplazan como cuadrúpedos.

La mujer iba caminando por una plaza céntrica de Jesús María, cuando uno de los jóvenes se acercó a su hija de 14 años, y, sin mediar palabra, la mordió en el tobillo provocándole una herida.

Testigos del hecho observaron que el agresor se encontraba en un estado que se denomina "shift", durante el cual adoptan un comportamientos psicológico y sensorial más cercano a los de esos animales que al de un humano.

"Therians" en Catamarca: el inusual encuentro de la identidad animal en la plaza



La provincia de Catamarca se prepara para un evento inédito que busca visibilizar una expresión identitaria poco conocida en la región. El próximo 1 de marzo, la Plaza Alameda se convertirá en el escenario de la primera juntada therian de la provincia, una actividad abierta al público que se desarrollará en el horario de 18 a 20 horas.

Esta convocatoria, que ha ganado gran notoriedad tras viralizarse en redes sociales, está destinada específicamente a personas que sienten una identificación profunda e interna con animales, abordada desde una vivencia puramente personal, psicológica o espiritual.

La construcción de la identidad therian

Para comprender el trasfondo de esta reunión, resulta fundamental precisar el concepto de therian. Se trata de individuos que mantienen plenamente su identidad humana, pero que perciben una conexión interna y emocional con una especie animal específica. Esta vivencia forma parte de la construcción de su identidad personal y, según aclaran sus miembros, no debe confundirse con la creencia de ser físicamente un animal ni con el actuar permanente como tal. Es, fundamentalmente, una manera de autopercibirse y relacionarse con su propia interioridad, otorgándole un sentido particular a su autopercepción en el marco de la diversidad de expresiones contemporáneas que caracterizan a la sociedad actual.

Con el objetivo de garantizar una jornada armónica en el espacio público, la organización ha difundido una serie de recomendaciones y pautas de conducta para los asistentes. Los participantes podrán reconocerse entre sí mediante el uso de máscaras, colas, guantes y otros accesorios vinculados a su identificación animal, siempre dentro de un marco de respeto y cuidado estricto de la Plaza Alameda. En este sentido, se ha solicitado a los concurrentes priorizar el autocontrol y evitar cualquier tipo de peleas o comportamientos agresivos durante toda la jornada.

Asimismo, la organización hizo hincapié en la necesidad de mantener una interacción respetuosa al momento de conocerse, recomendando explícitamente evitar los ladridos violentos y manejar adecuadamente situaciones que puedan derivar en celos. La actividad ha sido diseñada para fomentar un intercambio pacífico, estableciendo que el respeto mutuo es la piedra angular para el éxito del encuentro. De esta manera, se busca que la expresión de la identidad animal se realice en total sintonía con las normas de convivencia urbana, preservando el orden en uno de los puntos más emblemáticos de la capital provincial.

Este encuentro marca un hito en la provincia de Catamarca, generando tanto curiosidad como debate mediático al ofrecer un espacio de encuentro para una comunidad que busca el entendimiento de su identidad dentro de la esfera social. La masificación de la noticia en plataformas digitales anticipa una jornada de observación y diálogo, visibilizando una realidad que, hasta el momento, carecía de espacios físicos de reunión en la región.

El evento no solo pretende congregar a los interesados, sino también sentar un precedente sobre el ejercicio de la libertad de identidad y la ocupación del espacio público bajo criterios de armonía y tolerancia mutua.