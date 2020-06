Usuarios reclaman más frecuencia de colectivos

Desde que se inició la cuarentena en nuestro país por la pandemia del Covid-19, el servicio del transporte público de pasajeros tuvo que adaptarse y funcionar de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar.

En el caso de Catamarca, que al no presentar casos positivos del coronavirus y en el marco de este distanciamiento social, que rige para todo el territorio provincial, el servicio de líneas interurbanas es limitado.

Esta situación despertó el malestar de los usuarios que exigen a las autoridades, competentes en la materia, arbitren los mecanismos necesarios para mejorar el servicio.

“No es posible que demore tanto en venir un colectivo. Estamos hace un poco más de dos horas esperando y no pasa nada. Me gustaría que venga alguna autoridad y compruebe y padezca la demora que nosotros sufrimos a diario. Que venga a FME y a Valle Viejo para que comprueben ellos mismos lo que digo”, comentó a LA UNIÓN Silvia, una trabajadora de la salud, que se traslada desde Las Chacras hasta la ciudad Capital.

En otro punto de la ciudad, más precisamente en las paradas ubicadas sobre calle Salta, el malestar de los usuarios parece repetirse. “Venimos a centro a trabajar. Yo trabajo en el comercio, hago horario corrido, pero tengo que calcular bien el horario cuando se pasa el colectivo. Tengo que esperar cerca de dos horas hasta que venga otro colectivo”, manifestó Horacio.

Por su parte, otra persona, que también se encontraba en la parada, relató a este medio que son varios los usuarios que quedan varados en el centro de la ciudad después de las 22 porque las circulación del colectivo para la zona de Las Chacras es casi nula.

Se suma a las quejas la situación que ocurre los fines de semana, donde además de que circulan pocas unidades, el horario de circulación es más acotado.