Va terminando la semana corta y así estará el clima en Catamarca

Luego de los feriados, se va terminando la semana hiper corta y de acuerdo al SMN, se mantiene la tendencia de parcial nubosidad de días previos. Por eso el día arrancó con una mínima de 20 grados y otra vez con el viento, aunque leve, marcando presente.

El pronóstico marca que durante la mañana se dará el tramo más inestable de la jornada, con lloviznas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá levemente hasta los 22 grados, mientras que el viento rotará al Este, manteniendo igual intensidad.

Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias. La temperatura alcanzará su punto máximo del día con 28 grados, en un contexto de vientos leves del mismo sector de la hora anterior.

Hacia la noche se mantendrá la nubosidad, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 24 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, y sin cambios significativos en la intensidad ni dirección del viento, es decir que cerrará el día soplando desde el Este.

En síntesis, se trata de una jornada templada y muy otoñal, con escasa inestabilidad concentrada en la mañana y predominio de nubosidad durante todo el día, sin eventos de ráfagas destacadas.