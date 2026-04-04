Vacunación Antigripal PAMI 2026: cómo vacunarse gratis y requisitos

La campaña de vacunación antigripal 2026 ya comenzó en todo el país y se adelantó su implementación. La medida lo que busca es poder anticiparse a la circulación de virus respiratorios, ya que en los últimos años, esto comenzó antes de la llegada del invierno.

Los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) pueden acceder a la vacuna de forma gratuita, sin turno previo y con un esquema simplificado, que apunta a facilitar la cobertura en los grupos de riesgo.

PAMI adelanta la campaña de vacunación en todo el país: los motivos

El organismo decidió anticipar la campaña, porque en los últimos años se viene registrando un adelanto de la temporada de enfermedades respiratorias y ahora con la aparición de nuevas variantes del virus de la gripe, como la influenza A (H3N2), la cual presenta una mayor capacidad de transmisión, es clave prevenirlas.

El objetivo es lograr que los beneficiarios desarrollen inmunidad, antes de llegar al punto más alto de circulación viral. En el caso de los adultos mayores, que son considerados grupo de riesgo, esta estrategia es fundamental para poder reducir complicaciones, internaciones y cuadros graves asociados a la gripe. Además, la vacunación temprana permite descomprimir el sistema de salud en los meses de mayor demanda.

Requisitos para la vacuna antigripal de PAMI: ¿quiénes necesitan orden médica?

Uno de las cualidades más destacados de la campaña, es que es de muy fácil acceso. En la mayoría de los casos, no se requiere orden médica ni turno previo para recibir la dosis. Los requisitos varían según la edad:

Mayores de 65 años:

Solo deben presentar DNI y credencial de PAMI. No necesitan receta médica.

Menores de 65 años con factores de riesgo:

Deben acreditar su condición, mediante documentación médica que indique el diagnóstico.

Qué considera PAMI factores de riesgo:

Enfermedades respiratorias:

a) Crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomía crónica, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.

b) Asma moderada o grave.

Enfermedades cardíacas:

a) Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías.

b) Cardiopatías congénitas.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica):

a) Infección por VIH/sida.

b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).

c) Inmunodeficiencia congénita.

d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica).

e) Desnutrición grave.

Enfermedad oncohematológica y trasplante:

a) Tumor de órgano sólido en tratamiento.

b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa.

c) Trasplante de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

Otros:

a) Obesidad mórbida (con índice de masa corporal mayor a 40 Kg/m2).

b) Diabetes.

c) Insuficiencia renal crónica en diálisis o expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años.

e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.

g) Convivientes de personas con enfermedad oncohematológica.

h) Convivientes de personas recién nacidas prematuros menores de 1.500 g.

La única contraindicación señalada es haber tenido una reacción alérgica grave a una dosis previa o a algún componente de la vacuna. Además, la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con otras del Calendario Nacional.

Dónde vacunarse: cómo buscar las farmacias de la Red PAMI habilitadas

Las vacunas se pueden aplicar en cualquier farmacia de la red PAMI. El organismo recomienda que el afiliado se comunique con su farmacia de confianza antes de ir hasta allá, para comprobar la disponibilidad de la vacuna.

Para buscar una farmacia habilitada podés consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha.