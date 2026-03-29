Vacunación antigripal del PAMI sin turno: afiliados podrán acceder desde este lunes en todo el país

Desde el lunes 30 de marzo, los afiliados de PAMI podrán aplicarse la vacuna antigripal gratuita sin turno previo en farmacias habilitadas de todo el país, una medida que también alcanzará a los beneficiarios de Catamarca y que apunta a reforzar la prevención antes del invierno.

El organismo informó que las personas mayores de 65 años deberán presentarse únicamente con DNI y credencial de PAMI para recibir la dosis. En tanto, los menores de esa edad que pertenezcan a grupos de riesgo deberán contar con indicación médica escrita.

Campaña nacional para anticipar la protección

Desde la entidad destacaron que la vacunación oportuna permite reducir complicaciones asociadas a la gripe, especialmente en los grupos más vulnerables. Por ese motivo, la estrategia busca facilitar el acceso mediante farmacias adheridas en distintos puntos del país, cuyo listado puede consultarse en la web oficial del organismo.

La campaña está dirigida a afiliados mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses y personas menores con factores de riesgo debidamente acreditados. Las autoridades recomendaron aplicarse la dosis antes del invierno para llegar con mayor protección a los meses de mayor circulación viral.

Vacunación en centros de salud de La Plata

Además de la red de farmacias, el PAMI informó que desde el 6 de abril comenzará la vacunación en Centros de Atención Primaria (CAP) en La Plata y localidades cercanas. El cronograma previsto es el siguiente:

07/04: Barrio PAMI Antonio Puzzio (Villa Elvira); CAP City Bell de 9.30 a 11.30; CAP Villa Elisa de 12 a 13.30.

08/04: CAP Castelli de 10.30 a 12 y CAP Pila de 12.30 a 14.

09/04: Centro de Jubilados de Brandsen de 10.30 a 13.00.

10/04: CAP General Belgrano de 10.30 a 13.00.

13/04: CAP Los Hornos de 10 a 12.

14/04: CAP San Miguel del Monte.

15/04: CAP Lobos.

16/04: CAP Ensenada de 9.30 a 11.00; AP Berisso de 11.30 a 13.00.

17/04: CAP Alejandro Korn de 10 a 11.30.

La iniciativa busca ampliar la cobertura de vacunación y reducir el impacto de la gripe durante la temporada invernal mediante un acceso rápido y sin trámites previos.