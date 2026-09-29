Vacunación Casa x Casa: Salud recorrerá el barrio Los Ceibos

El Ministerio de Salud de la provincia continúa reforzando la adhesión a la vacunación mediante los operativos "Casa x Casa", una estrategia que contempla el recorrido de diferentes zonas de la Capital por parte de equipos de salud para acercar las acciones de prevención directamente a los domicilios.

En esta oportunidad, el operativo se desarrollará en el barrio Los Ceibos (500vv) durante dos jornadas consecutivas: jueves 1 y viernes 2 de octubre, en el horario comprendido entre las 9 y las 12 horas.

La actividad estará orientada a controlar la situación de vacunación de las personas que sean visitadas y a facilitar la posibilidad de completar aquellos esquemas que se encuentren pendientes. El despliegue territorial permitirá que el personal sanitario llegue directamente a los hogares y pueda verificar la documentación correspondiente para determinar las vacunas que deben aplicarse.

De esta manera, el operativo se integra a las acciones que el Ministerio de Salud viene desarrollando para fortalecer la adhesión a la vacunación en distintos sectores de la Capital.

Control de libretas y actualización de esquemas

Durante las recorridas por el barrio, los equipos sanitarios tendrán entre sus principales tareas el control de las Libretas Sanitarias y la posibilidad de completar los esquemas de vacunación mediante la aplicación de vacuna Triple Viral y Doble Viral.

El procedimiento estará a cargo de personal del Ministerio de Salud integrado por enfermeras y enfermeros de la Dirección de Inmunización y agentes sanitarios, quienes recorrerán los domicilios durante las dos jornadas previstas. La revisión de la documentación permitirá conocer la situación de vacunación y, cuando corresponda, avanzar con la aplicación de las vacunas contempladas dentro del operativo. La acción tiene además un objetivo específico: fortalecer la protección contra el sarampión.

En este sentido, la presencia de los equipos sanitarios en los domicilios busca facilitar el acceso a la vacunación y promover que la población pueda mantener actualizados sus esquemas.

La importancia de contar con la documentación

Desde el Ministerio de Salud se solicitó especialmente la colaboración de la población durante el desarrollo del operativo. Para facilitar la tarea de los equipos que recorrerán los domicilios, se pidió que las familias tengan disponible la Libreta Sanitaria o el Carné de Vacunación.

Estos documentos serán necesarios para que el personal pueda realizar el control correspondiente y verificar la información vinculada con las vacunas recibidas.

La recomendación apunta también a que los vecinos puedan recibir en sus domicilios a los agentes de salud que participarán de la actividad. Para brindar seguridad y facilitar su identificación, el personal estará debidamente acreditado mediante una credencial.

Dos jornadas de vacunación en Los Ceibos

El despliegue previsto para el jueves 1 y viernes 2 de octubre, entre las 9 y las 12, concentrará las acciones de vacunación en el barrio Los Ceibos (500vv). Durante ese período, los equipos del Ministerio de Salud recorrerán los domicilios para acercar la propuesta de prevención a la población.

La modalidad "Casa x Casa" plantea así una intervención directa en el territorio, con personal de la Dirección de Inmunización y agentes sanitarios abocados al control de las Libretas Sanitarias, la aplicación de las vacunas correspondientes y el fortalecimiento de la protección contra el sarampión.