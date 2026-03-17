Vacunación contra la Fiebre Amarilla: nuevos días y horarios

A partir del 16 de marzo de 2026, la estructura de inmunización preventiva en la provincia experimentará un cambio estratégico. El Ministerio de Salud ha informado que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se concentrará en una jornada específica y un punto neurálgico, con el objetivo de optimizar la administración de este recurso sanitario esencial para el tránsito internacional.

Logística y Atención al Ciudadano

La autoridad sanitaria ha dispuesto que el servicio se preste únicamente los días viernes. El punto de referencia para todos los ciudadanos que requieran esta protección será el Vacunatorio Central, ubicado en la calle Chacabuco 169.

Para garantizar una cobertura amplia que se adapte a las necesidades de la población, se ha establecido un horario extendido y de corrido:

Día de atención: Viernes.

Viernes. Ubicación: Chacabuco 169 (Vacunatorio Central).

Chacabuco 169 (Vacunatorio Central). Franja horaria: De 7.30 a 18.30 horas.

Protocolos de Inmunización y Viajes

El enfoque de esta campaña está estrictamente vinculado a la seguridad sanitaria en desplazamientos internacionales. El Ministerio recomienda la vacunación a todas aquellas personas que planeen trasladarse a zonas con transmisión comprobada de la enfermedad, o bien a quienes viajen a destinos donde el certificado de vacunación sea un requerimiento del país de destino.

Un aspecto crítico de la eficacia de esta vacuna es la temporalidad. Según las directrices oficiales:

La dosis debe ser administrada al menos diez días antes de arribar a destino .

. Está dirigida exclusivamente a quienes no presenten contraindicaciones o precauciones médicas.

médicas. Eficacia: Una sola dosis es suficiente para brindar protección a lo largo de toda la vida, eliminando la necesidad de refuerzos posteriores.

Recomendaciones Finales

Dada la nueva disposición de atención semanal, las autoridades sanitarias hacen un llamado especial a la previsibilidad. Se solicita encarecidamente a quienes necesiten el biológico asistir el día y en el horario establecido, considerando que la ventana de diez días previa al viaje es innegociable para asegurar la respuesta inmunológica adecuada y el cumplimiento de las normativas fronterizas.