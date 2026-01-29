Valle Viejo avanza con trabajos de mantenimiento vial en San Isidro

La Municipalidad de Valle Viejo informa que continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en distintos sectores del departamento, en el marco de una planificación integral orientada a optimizar la circulación y las condiciones de transitabilidad.

En este sentido, el viernes 30 de enero, en el horario de 8 a 18 horas, se desarrollarán tareas de mantenimiento vial sobre Avenida Enrique Ocampo, en el tramo comprendido entre Ramírez de Velazco y Palo Labrado, en la localidad de San Isidro.

Las labores previstas incluyen:

Limpieza de veredas y cordones

Perfilado de cordones, cunetas y bocacalles

Preparación de pozos para futuras tareas de bacheo

Cabe señalar que la Avenida Enrique Ocampo se encuentra actualmente con distintas obras en ejecución vinculadas al proyecto de red cloacal. En este contexto, los trabajos programados permitirán mejorar las condiciones de circulación mientras continúan las intervenciones estructurales previstas.

Desde el Municipio se destaca que estas acciones se llevan adelante de manera planificada, atendiendo a las particularidades y necesidades de cada sector, con el objetivo de avanzar en la mejora progresiva de los espacios públicos y fortalecer la infraestructura urbana del departamento.