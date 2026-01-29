Adiós a los ñoquis de papa: la versión más liviana que se hace sin harina

Los ñoquis son un clásico infaltable en la mesa argentina cada 29 de mes. Aunque la versión de papa es la más conocida y difundida, existe una alternativa más liviana que gana cada vez más adeptos: los ñoquis de zapallo, una preparación que no lleva harina y resulta más suave para la digestión.
Esta receta es ideal para quienes buscan disfrutar de un plato sabroso y reconfortante, pero con una preparación más simple y liviana. El ingrediente clave es el zapallo anco o calabaza, que aporta una textura cremosa, un sabor delicado y un leve dulzor natural.
Cómo hacer ñoquis de zapallo
Ingredientes
500 gramos de zapallo anco o calabaza
1 huevo
3 cucharadas de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Paso a paso
Cortar el zapallo en cubos y cocinarlo al vapor o en el microondas hasta que esté bien tierno. Es importante evitar el exceso de agua.
Realizar un puré y dejarlo enfriar ligeramente. Debe quedar lo más seco posible.
Incorporar el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar hasta obtener una masa blanda, pero manejable.
Con las manos húmedas, formar bolitas o pequeños cilindros.
Hervir abundante agua con sal. Cuando rompa el hervor, agregar los ñoquis. Una vez que suban a la superficie, esperar unos 30 segundos y retirarlos con espumadera.
Con qué acompañar los ñoquis de zapallo
Esta preparación combina especialmente bien con:
Salsa de tomate liviana
Manteca y salvia
Queso crema con verdeo
Pesto
El tip clave para que salgan perfectos
Si el puré de zapallo conserva demasiada humedad, se recomienda llevarlo unos minutos a una sartén para que pierda el excedente de agua antes de mezclarlo con el huevo. De esta manera, la masa queda más firme y resulta más fácil de trabajar.