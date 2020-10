La responsable del comedor La Luciérnaga, Myrian Fresco expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta a diario para dar de comer a cerca de 200 personas.

Myrian Fresco explicó que reciben la ayuda para dar de comer a 112 personas, pero diariamente son más de 200.

“Cuando llega la mercadería, me fijo que coincida la cantidad con el listado que me envían, sino no les firmo nada. Para el resto de las personas tenemos que salir a pedir colaboración”, manifestó en declaraciones a Radio República.

La mujer además comentó “Vamos a cumplir 13 años en el comedor y nunca vi tanta necesidad. A la gente no le importa el corona virus, solo piensa en comer. En el mercado de abasto también nos colaboraban, pero no nos queremos arriesgar porque allí llegan muchos camioneros”, concluyó.