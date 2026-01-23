Viernes veraniego: ¿De cuánto va a ser la máxima en Catamarca?

Este viernes será una jornada típicamente de verano, marcada por altas temperaturas, cielo parcialmente nublado y la posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde, según el SMN.

Luego de una madrugada con 23 grados y vientos del Noroeste soplando moderadamente, se pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias. La temperatura ascenderá de manera progresiva hasta alcanzar los 29 grados, mientras que el viento rotará al Norte, conservando velocidades similares, entre 13 y 22 km/h.

El tramo más inestable de la jornada llegará durante la tarde, cuando se prevé el desarrollo de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40%. En ese período, la temperatura alcanzará su máximo, con registros cercanos a los 33 grados, y el viento se intensificará, soplando nuevamente del o a velocidades de 23 a 31 km/h. Además, se esperan ráfagas fuertes, que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar complicaciones puntuales.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta los 28 grados. El viento se mantendrá soplando desde la misma dirección, con intensidades similares a las de la tarde y ráfagas que podrían persistir, también entre 51 y 59 km/h.

