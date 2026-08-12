Vínculos libres de violencia: "Amores que cuidan" llegó a la Escuela de La Viñita

El taller "Amores que cuidan" continúa desarrollando actividades en distintas instituciones y organismos, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 27.234 de Educar en Igualdad, Prevenir y Erradicar la Violencia por Motivos de Género.

En esta oportunidad, la propuesta llegó a la Escuela de La Viñita, donde se trabajó con casi 80 alumnos y alumnas del Ciclo Orientado. La jornada estuvo orientada a generar espacios de reflexión sobre los vínculos afectivos y las formas en que las relaciones pueden construirse desde el respeto, la libertad y el diálogo.

El encuentro puso el foco en la importancia de promover relaciones saludables y, al mismo tiempo, avanzar en la deconstrucción de aquellos modelos que pueden incentivar vínculos tóxicos y violentos. De esta manera, el taller planteó un espacio destinado a que los estudiantes pudieran abordar las relaciones afectivas desde una perspectiva centrada en el respeto y la comunicación, dentro de una propuesta que busca prevenir situaciones de violencia por motivos de género.

Casi 80 estudiantes participaron del taller

La actividad estuvo destinada a estudiantes del Ciclo Orientado de la Escuela de La Viñita, con una participación cercana a las 80 personas.

El trabajo desarrollado durante el taller tuvo como eje los vínculos afectivos y la necesidad de construir relaciones basadas en principios que favorezcan el respeto entre las personas. Entre los principales aspectos abordados se encuentran:

Vínculos afectivos de respeto.

Libertad en las relaciones.

Diálogo como herramienta para construir vínculos.

Deconstrucción de relaciones tóxicas.

Prevención de vínculos violentos.

Educación en igualdad.

Prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

La propuesta buscó poner en discusión aquellas formas de vinculación que pueden naturalizar comportamientos tóxicos o violentos y promover, en contraposición, relaciones sostenidas en el respeto y la libertad.

El acompañamiento de la comunidad educativa

El desarrollo del taller contó con el acompañamiento de integrantes del equipo directivo y docentes de la Escuela de La Viñita.

Participaron la Directora: Lic. Ovejero Ester Elizabet; el Vicedirector: Prof. Nuñez Néstor; la Profesora de Tecnología: Cajal Carola y Profesor de Tecnología: Ramos Luis Alberto. La presencia de las autoridades y docentes acompañó el trabajo realizado con los estudiantes y permitió que la actividad se integrara a la dinámica de la institución educativa.

La participación de los docentes también tuvo un papel destacado en el cierre de la jornada, especialmente a través de una propuesta destinada a dejar plasmadas las reflexiones surgidas durante el taller.

Un mural para dejar plasmado lo aprendido

La actividad finalizó con la realización de un mural, una iniciativa mediante la cual los docentes incentivaron a los alumnos y alumnas a dejar mensajes relacionados con aquello que habían aprendido durante el taller.

El mural funcionó como cierre de la jornada y como una forma de expresar las ideas trabajadas durante el encuentro. Los estudiantes tuvieron así la posibilidad de transformar en mensajes concretos parte de las reflexiones abordadas a lo largo de la actividad.

El cierre permitió vincular el contenido trabajado con una producción realizada dentro de la propia escuela, dejando plasmadas las voces de quienes participaron.