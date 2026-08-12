El Laureano Brizuela inaugura la muestra "Homenaje al Teatro", de Ada Cigno

El próximo viernes 14 de agosto, a las 20 horas, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela abrirá sus puertas para inaugurar "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", una muestra de la artista visual Ada Cigno que propone recuperar, desde las artes visuales, la trayectoria de quienes contribuyeron al desarrollo del teatro en Catamarca.

La exposición tendrá lugar en la sede del museo, ubicada en San Martín 316, y contará con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne una serie de grabados que retratan a dramaturgos y directores teatrales catamarqueños del siglo XX, como reconocimiento a quienes dejaron una marca en el desarrollo de la actividad teatral de la provincia y construyeron un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones.

A través de cada una de las obras, la muestra plantea un recorrido vinculado con la memoria y con el patrimonio cultural catamarqueño, poniendo en primer plano los rostros y las trayectorias de artistas que tuvieron un papel en el crecimiento del teatro independiente durante el siglo XX.

La relación de Ada Cigno con el teatro catamarqueño

La muestra tiene además una relación directa con la propia trayectoria de su autora. Ada Cigno mantiene una estrecha vinculación con el ámbito teatral desde su llegada a Catamarca, en 1978.

Desde entonces, desarrolló durante años distintas tareas relacionadas con las artes escénicas. Trabajó en escenografía, vestuario y utilería, junto a destacados referentes del teatro local. Esa experiencia sostenida dentro del ámbito teatral fue construyendo en la artista un profundo compromiso con la preservación de la memoria de quienes participaron en el desarrollo de esta disciplina en la provincia.

La exposición surge así desde una relación que no se limita a la representación artística. Los grabados son también una forma de reconocimiento hacia aquellos dramaturgos y directores con los que la historia del teatro catamarqueño fue construyendo su identidad.

El trabajo de Cigno propone trasladar esa memoria al espacio del museo mediante retratos realizados con la técnica del grabado, recuperando figuras vinculadas al teatro catamarqueño del siglo XX.

El grabado como herramienta para homenajear

Las obras que integran la exposición fueron realizadas mediante la técnica del grabado y están destinadas a retratar a dramaturgos y directores teatrales catamarqueños.

Cada pieza forma parte de un homenaje colectivo a quienes impulsaron el crecimiento del teatro independiente en la provincia durante el siglo XX. La propuesta invita a observar esas trayectorias desde una perspectiva vinculada con la memoria cultural. Los retratos permiten recuperar la presencia de artistas que contribuyeron a construir una parte fundamental del patrimonio cultural de Catamarca.

En ese sentido, la muestra establece un vínculo entre las artes visuales y las artes escénicas. La imagen se convierte en una forma de preservar y poner en circulación la memoria de quienes participaron en el desarrollo teatral.

La exposición busca así valorar el aporte de artistas, dramaturgos y directores, recuperando sus figuras a través de una serie de trabajos que encuentran en el grabado el lenguaje elegido por Ada Cigno para expresar este reconocimiento.

Una inauguración que también tendrá teatro en vivo

La apertura de la muestra no estará limitada a la presentación de las obras. El acto inaugural contará también con propuestas escénicas que dialogarán directamente con el espíritu de "Homenaje al Teatro".

La intención es reunir diferentes expresiones culturales en una misma jornada, haciendo que las artes escénicas acompañen el recorrido visual propuesto por los grabados. Entre las intervenciones previstas se encuentran:

Federico Abaca , quien presentará un fragmento de una obra de Quique Sánchez Vera , utilizando títeres para adultos.

, quien presentará un fragmento de una obra de , utilizando títeres para adultos. Oscar Nemeth , quien interpretará al Organillero y compartirá además una breve reflexión sobre el teatro independiente del NOA .

, quien interpretará al y compartirá además una breve reflexión sobre el . María Pessacq, quien ofrecerá un fragmento de La Tristura, del dramaturgo Jorge Paolantonio.

Estas intervenciones permitirán que la inauguración reúna, en un mismo espacio, los retratos realizados por Cigno y diferentes manifestaciones vinculadas directamente con el teatro.

Un encuentro entre arte, historia y escena

La propuesta del Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela se plantea como un encuentro entre arte, memoria y artes escénicas. Los grabados recuperan a dramaturgos y directores del siglo XX, mientras que las presentaciones previstas para la inauguración aportarán una dimensión escénica al homenaje. De esta manera, la muestra no solo presenta una serie de obras visuales, sino que también genera un espacio de encuentro alrededor de la historia teatral catamarqueña.

La trayectoria de Ada Cigno dentro del ámbito teatral desde su llegada a Catamarca en 1978 constituye el punto de partida de una iniciativa orientada a preservar la memoria de quienes fueron parte de ese recorrido.

Su trabajo en escenografía, vestuario y utilería, desarrollado durante años junto a destacados referentes del teatro local, aparece estrechamente relacionado con la decisión de dedicar esta serie de grabados a los dramaturgos y directores que marcaron el siglo XX.