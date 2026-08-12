La Ruta N° 43 está intransitable entre Barranca Larga y El Peñón

La Ruta Provincial N° 43 se encuentra actualmente intransitable en el tramo comprendido entre Barranca Larga y El Peñón, según informó Vialidad Provincial.

La interrupción de la circulación responde directamente a las condiciones meteorológicas que afectan a la región, caracterizadas por la presencia de nevadas y fuertes vientos. El escenario generado por estos fenómenos llevó a las autoridades a recomendar que los vehículos no transiten por el sector mientras persistan las condiciones adversas.

La situación requiere especial atención debido a que el estado de la ruta se encuentra condicionado por la evolución del fenómeno meteorológico. En este contexto, Vialidad Provincial mantiene el seguimiento del sector y continuará evaluando las condiciones para determinar cómo evoluciona la transitabilidad.

Solicitan no circular por el sector

Ante el estado actual de la Ruta Provincial N° 43, Vialidad Provincial realizó un pedido concreto a quienes pudieran tener previsto desplazarse por esa zona: no circular por el tramo afectado.

La recomendación está vinculada con las condiciones meteorológicas adversas que provocaron la interrupción de la circulación. La presencia simultánea de nevadas y fuertes vientos genera el escenario por el cual las autoridades determinaron que el sector se encuentra intransitable.

En este marco, también se solicitó a los usuarios de la vía respetar las indicaciones preventivas emitidas por los organismos correspondientes.

Las recomendaciones buscan evitar la circulación mientras las condiciones de la ruta no sean adecuadas, a la espera de nuevas evaluaciones que permitan establecer si el tránsito puede restablecerse.

Evaluación permanente del estado de la ruta

Vialidad Provincial informó que el estado de la ruta será evaluado de manera continua, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones climáticas.

La situación, por lo tanto, permanece sujeta a los cambios que puedan producirse en el tiempo. La presencia de nevadas y fuertes vientos es el factor determinante de la actual condición de intransitabilidad, por lo que cualquier modificación en el escenario meteorológico será considerada en las próximas evaluaciones.

El organismo continuará observando el sector comprendido entre Barranca Larga y El Peñón para determinar la evolución del estado de la Ruta Provincial N° 43.