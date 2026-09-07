Vojvoda reconoció la crisis de Racing y habló sobre su continuidad: "Me duele muchísimo no ganar"

Juan Pablo Vojvoda atraviesa el momento más complicado desde que inició su carrera como entrenador. La derrota de Racing ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda profundizó la crisis de resultados y dejó al equipo en el último lugar de la tabla.

Después del encuentro, el técnico cordobés habló sobre el presente de la Academia y no esquivó las preguntas acerca de su continuidad. Reconoció que entiende las dudas que genera la campaña y aseguró que no se fija plazos para su futuro.

"Es lógico que aparezcan estas inquietudes y las acepto. Yo no me pongo plazos, pero acepto las realidades también", expresó Vojvoda al referirse a la situación que atraviesa el equipo.

Una racha que golpea al entrenador

Racing acumula cinco derrotas en ocho partidos en el torneo. El equipo consiguió apenas una victoria, frente a Gimnasia de La Plata, y empató ante Rosario Central y Boca Juniors.

Las otras caídas fueron ante Tigre, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, una seguidilla que dejó al conjunto de Avellaneda en una posición comprometida.

Vojvoda reconoció que la situación también tiene un fuerte impacto personal.

"Me duele muchísimo no ganar, es la primera vez que me ocurre en mi carrera esto y lo tengo que superar. Le tengo que dar la vuelta, es un desafío que me tiene mal en este momento", manifestó.

Un rendimiento diferente en la Copa Argentina

El presente de Racing muestra un contraste marcado entre las distintas competencias. Mientras el rendimiento en el torneo es negativo, el equipo logró avanzar en la Copa Argentina tras eliminar a Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba.

Con el torneo como principal fuente de preocupación y la Copa Argentina como el único objetivo que mantiene en pie durante este semestre, el margen de error para la Academia se redujo considerablemente.

Vojvoda y una transición que asumió desde el inicio

El entrenador también hizo referencia al proceso de reestructuración deportiva que atraviesa Racing desde la llegada de Diego Milito a la conducción del club.

"Soy realista también, acepto las condiciones en las que estamos. Vinimos en un momento de una transición importante, pero yo acepté esa transición", sostuvo.

Sin embargo, los resultados comenzaron a poner en duda la continuidad del proyecto. Vojvoda deberá ahora encontrar respuestas futbolísticas para revertir una campaña que dejó al equipo en el último puesto y recuperar la confianza antes de que la crisis se profundice.

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