"Volvemos al Cole": se encuentran disponibles para su retiro 500 análisis clínicos

El Ministerio de Desarrollo Social informa a la comunidad que se encuentran disponibles para su retiro 500 análisis clínicos realizados en el marco del programa "Volvemos al Cole", iniciativa que busca acompañar a niños, niñas y adolescentes en el inicio del ciclo lectivo, garantizando el acceso a controles de salud esenciales.

Las personas que se hayan realizado los estudios podrán retirarlos de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 11:00 horas, en las instalaciones del EDI Provincial (ex Sussex).

Se solicita a los beneficiarios acercarse dentro de los días y horarios establecidos para obtener los resultados correspondientes.