Vouchers Educativos 2026: todo lo que tenés que saber para inscribirte

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica mensual orientada a acompañar a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal. La convocatoria quedó formalmente abierta este miércoles con la publicación de la Resolución 205/2026 y ya puede tramitarse de manera digital.

El beneficio está destinado a estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario, con el objetivo de colaborar con el pago de las cuotas escolares en un contexto económico desafiante. Además, el programa mantiene su compatibilidad con otras prestaciones del Estado y, según el esquema vigente, las acreditaciones se extenderán hasta diciembre inclusive.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Para solicitar los Vouchers Educativos 2026, las familias deben cumplir con una serie de condiciones definidas por la normativa.

Los requisitos obligatorios son:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal mínima de dos años

, o extranjero con Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años

Que los estudiantes asistan a escuelas privadas con al menos 75% de subsidio estatal

Que cursen en nivel inicial, primario o secundario

Que el alumno tenga condición de regular

Tener los datos del grupo familiar actualizados en ANSES

Contar con CBU informado para el cobro

Que los ingresos familiares no superen los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles

Con el último valor actualizado, el tope de ingresos asciende a $2.504.600. La evaluación socioeconómica será realizada mensualmente por ANSES, mientras que la regularidad escolar se controlará dos veces al año, con una tercera certificación al cierre del ciclo lectivo.

Un punto clave del régimen es el cumplimiento del pago de la cuota escolar:

Dos cuotas impagas consecutivas generan suspensión temporal con cobro retroactivo

generan Tres cuotas impagas provocan la cancelación definitiva del beneficio

La documentación necesaria

Antes de ingresar a la plataforma, el adulto responsable debe reunir toda la información requerida para evitar errores o rechazos. Los datos necesarios son:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo

de los menores a cargo Nombre completo y dirección exacta de la institución educativa

CBU actualizado en Mi ANSES

Usuario activo en Mi Argentina (obligatorio)

La registración previa en Mi Argentina es indispensable, ya que el sistema utiliza esa identidad digital para validar al adulto responsable que realizará la solicitud.

Cómo anotarse paso a paso

La inscripción se realiza de manera totalmente online, gratuita y sin intermediarios, y debe ser gestionada por uno de los responsables parentales, ya sea madre, padre o tutor. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi Argentina y crear usuario o iniciar sesión

y crear usuario o iniciar sesión Acceder a la plataforma oficial de Vouchers Educativos : Ingresar al formulario oficial

: Ingresar al formulario oficial Completar el formulario con: datos personales datos del menor información de la escuela

Revisar cuidadosamente la carga

Enviar la inscripción

Una vez finalizado el trámite, el resultado podrá consultarse dentro de la misma plataforma oficial del programa. En caso de rechazo por cuestiones académicas, el sistema prevé la posibilidad de realizar un reclamo dentro de los 5 días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Plazos, pagos y dónde consultar

La inscripción se encuentra abierta desde abril de 2026, y se recomienda verificar la fecha exacta de cierre en la web oficial, ya que las convocatorias anteriores tuvieron plazos acotados.

Los pagos se acreditarán mensualmente y, de acuerdo con el esquema vigente del programa, se extenderán hasta diciembre. Para ampliar información o completar pasos previos, se puede consultar:

Con esta nueva edición, el Gobierno busca garantizar la continuidad educativa de miles de estudiantes, sosteniendo un esquema de asistencia focalizado en familias con ingresos medios y bajos que optan por escuelas privadas con fuerte aporte estatal.