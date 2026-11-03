Agustín Tapia lideró el debut en el Mundial de pádel y Argentina clasificó a cuartos

La Selección argentina de pádel continúa firme en la defensa de su título. Con la participación del catamarqueño Agustín Tapia, quien debutó en el certamen junto a Valentino Libaak, el equipo nacional consiguió una nueva victoria por 3-0, esta vez frente a Países Bajos, y ratificó el buen comienzo que había mostrado en la primera jornada de competencia.

La dupla integrada por Tapia y Libaak fue la encargada de abrir la serie y respondió con un triunfo por 6-4 y 6-2 ante Sten Richters y Thijs Roper. El resultado permitió a Argentina tomar la primera ventaja y encaminar una jornada que nuevamente terminó con un dominio completo del conjunto albiceleste.

La presencia del jugador nacido en Catamarca representa uno de los puntos destacados de esta segunda presentación, en la que el cuerpo técnico volvió a apostar por variantes en la conformación de las parejas, manteniendo la solidez colectiva que caracteriza el recorrido argentino en el torneo.

Una barrida que confirmó el dominio argentino

Después del triunfo inicial de Tapia y Libaak, la segunda pareja argentina se encargó de asegurar la serie. Franco Stupaczuk y Maximiliano Arce superaron con autoridad a Bart Van Opstal y Julian Prins por 6-1 y 6-3, estableciendo el segundo punto de la jornada y dejando sin posibilidades de reacción al seleccionado neerlandés.

La presentación se completó con la victoria de Leandro Augsburger y Federico Chingotto, quienes derrotaron a Nolten y Van Betuw por 6-3 y 6-4. De esta manera, Argentina cerró otra serie sin sobresaltos, con tres triunfos en igual cantidad de partidos y sin perder un solo set.

El resultado adquiere mayor dimensión al observar el recorrido del equipo en las dos primeras jornadas. Argentina había iniciado la defensa del título con otro contundente 3-0 frente a Australia y volvió a repetir el mismo marcador ante Países Bajos.

Así, el seleccionado nacional alcanzó un registro perfecto de seis partidos ganados y ningún set perdido, una estadística que refleja la continuidad de su rendimiento y la capacidad de sostener distintas formaciones sin resignar resultados.

Francia, el último desafío para quedarse con el Grupo A

Con dos victorias consecutivas, Argentina tendrá ahora un nuevo compromiso frente a Francia, en el cierre de la fase de grupos. El encuentro está programado para este miércoles 4 de noviembre, no antes de las 12 de Argentina, las 18 en Qatar, en la cancha 5 del Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha.

El seleccionado francés llegará a este enfrentamiento después de conseguir una victoria por 3-0 frente a Australia. Sin embargo, su recorrido en el Grupo A también registra una derrota en el debut ante Países Bajos, un antecedente que forma parte del contexto de un cruce que definirá las posiciones de la zona.

Para el equipo argentino, el objetivo será sostener la regularidad exhibida en sus dos primeras presentaciones y cerrar esta etapa con una nueva victoria. Un triunfo frente a Francia le asegurará el primer puesto del Grupo A, en una campaña que, hasta el momento, muestra al campeón defensor con puntaje ideal y sin haber cedido ningún set.