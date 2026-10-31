Binance aseguró que ya cubrió el 90% de las pérdidas por el hackeo

Binance informó este sábado que ya cubrió aproximadamente el 90% de las pérdidas ocasionadas por el ciberataque que sufrió la plataforma. En su comunicado anterior, la empresa había señalado que el porcentaje de cobertura alcanzaba el 80%.

"Todos los tokens BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están respaldados al 100%. Continuaremos comprando los tokens restantes a través de los canales de mercado y OTC hasta que la cobertura alcance el total para todos los tokens", indicaron desde la compañía.

La plataforma reiteró que asumirá la totalidad de las pérdidas con recursos propios. "Binance asumirá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios", sostuvo.

Cómo se están reponiendo los fondos

En el comunicado, la empresa detalló que la reposición se realizó mediante una utilización parcial del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), una reserva de emergencia creada por Binance; una parte del fondo de seguro de futuros; y recursos de la tesorería corporativa.

La compañía anticipó que el uso parcial de los recursos del SAFU finalizará dentro de las próximas 24 horas. También explicó que una parte del fondo de seguro de futuros se destinó a cubrir las pérdidas, aunque el saldo restante debe mantenerse por exigencias regulatorias.

Binance aseguró que continúa comprando los activos robados que todavía no pudo recuperar, tanto mediante operaciones en el mercado como a través de acuerdos extrabursátiles (OTC).

El 10% restante corresponde a tokens de menor liquidez, cuya adquisición en las cantidades necesarias podría demorar más tiempo.

Binance busca reanudar los retiros

La plataforma señaló que su próximo objetivo es habilitar nuevamente los retiros para los usuarios. Según el plazo anunciado, espera reanudar el servicio el domingo 1 de noviembre de 2026, aunque indicó que comunicará los detalles cuando estén confirmados.

Las hipótesis que analiza la plataforma

El CEO de Binance, Richard Teng, explicó que los equipos de tecnología y seguridad continúan investigando el ataque. Las primeras hipótesis apuntaban a una posible computadora comprometida, pero el análisis posterior permitió identificar otros puntos de vulnerabilidad.

Teng calificó el episodio como un "ataque complejo" y afirmó que el atacante utilizó un mecanismo de autodestrucción para eliminar herramientas y rastros durante la operación, lo que dificulta su identificación y el análisis del incidente.

"El atacante utilizó un protocolo de múltiples firmas conocido, EIP-7702, para obtener aprobación de ejecución en cadena sobre una billetera caliente. Esa delegación no pasó por nuestros controles de aprobación normales", detalló.

A raíz del ataque, Binance decidió suspender temporalmente los retiros para investigar el incidente, reconstruir la infraestructura y volver a probar los sistemas antes de restablecer el servicio.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.