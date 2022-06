Alerta en WhatsApp: ¿Cuál es el peligroso mensaje que nunca debes abrir?

En los últimos días surgió un nuevo mensaje de WhatsApp que puede resultar potencialmente peligroso para tu dispositivo. Se trata de un enlace que comienza con wp20.ru.

¿Qué hacer si uno de tus contactos o un número desconocido te envió este misterioso link? Bruno Salazar del portal web especializado en tecnología codigoespagueti.com indica que lo primero que el usuario debe hacer es no entrar en el enlace.

“Por ello es importante que lo identifiques bien: comienza con un wp20.ru y una serie de números separados por una diagonal. En caso de abrirlo tu teléfono comenzará a mostrar publicidad en forma de notificaciones. La razón es que el enlace instala un adware, un virus informático diseñado para spamearte con anuncios”, señala.

Pero esta no es la peor parte. El enlace también puede recuperar parte de tu información privada de WhatsApp como tu número de teléfono e incluso tu nombre.

“Por ello lo más recomendable es no entrar al enlace, y en caso de haberlo recibido de un número desconocido bloquear ese contacto para que no pueda enviarte nada de nuevo. No vaya a ser que lo abras por accidente”, señala Salazar.

Si recibes un código de WhatsApp, nunca lo envíes a otro contacto para evitar el secuestro de la cuenta.

Los ciberdelincuentes apuntan al robo de cuentas, la suplantación de identidad o incluso distribuyen malware vía WhatsApp, poniendo en riesgo lahttps://t.co/8gle0simcT pic.twitter.com/mWtsKi28rn — Adeprin (@Adeprinperu) June 13, 2022

Pero en caso de abrir el enlace, ¿qué debemos hacer? Una de las opciones es instalar un antivirus y escanear tu dispositivo en busca de cualquier programa malicioso y eliminarlo. También puedes desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo para eliminar todo rastro del virus.

Salazar también propone restaurar el dispositivo a ajustes de fábrica para hacer una limpieza total, eliminando el virus en el proceso. “Sin embargo, este proceso es más delicado, pues eliminará la información del dispositivo, incluyendo tus aplicaciones, cuentas, fotos y un largo etcétera. Por ello tendrás que rescatar los archivos que quieras conservar y luego proceder a restaurar de fábrica tu celular”, advierte.