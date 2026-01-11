Hallan sin vida a una joven en Los Altos y la Justicia investiga las causas del deceso

En las primeras horas de este domingo se reportó el fallecimiento de una joven de apellido Silva en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, un hecho que genera conmoción entre los vecinos y activó de inmediato la intervención policial y judicial para esclarecer las circunstancias del deceso.

Según la información preliminar vertida por A Pleno Noticias, el episodio se produjo en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro, donde la joven fue encontrada sin signos vitales en los primeros minutos de la jornada dominical. Ante la situación, se dio aviso a las autoridades y se procedió al traslado urgente de la mujer al hospital local, con la expectativa de poder reanimarla.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los profesionales de la salud confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso al centro asistencial, constatándose oficialmente su fallecimiento. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Efectivos de la Comisaría de Los Altos tomaron intervención en el lugar del hecho y comenzaron a trabajar en la recolección de datos y en las primeras diligencias investigativas, con el objetivo de establecer las causas que derivaron en el deceso. El procedimiento incluyó la preservación del lugar y la elaboración de las actuaciones de rigor, en coordinación con las autoridades judiciales.

Del caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en feria, que impartió las directivas necesarias para avanzar en la investigación y determinar si existieron circunstancias que requieran una profundización mayor del análisis judicial. Desde el ámbito judicial no se brindaron, hasta el momento, detalles adicionales sobre las posibles causas de la muerte, en tanto se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se trabaja con cautela y bajo estricta reserva, a fin de no entorpecer el proceso ni generar especulaciones prematuras. En este sentido, se remarcó que todas las hipótesis permanecen abiertas y que será clave el avance de las actuaciones ordenadas por la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

El fallecimiento de la joven generó un fuerte impacto en la comunidad de Los Altos, especialmente entre los vecinos del barrio San Isidro, quienes manifestaron su sorpresa y consternación por el episodio. En el lugar se vivieron momentos de profundo dolor, mientras personal policial cumplía con las tareas investigativas.

Desde la fuerza policial se indicó que se continuará trabajando para aportar toda la información necesaria a la Justicia y colaborar con el esclarecimiento del hecho. En tanto, la causa permanece en etapa investigativa y bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria, que evaluará los pasos a seguir conforme avance la investigación.