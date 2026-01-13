Horror: arrojaron a una mujer con las manos atadas desde un carro de tracción a sangre

Un hecho de violencia extrema y de características aberrantes se registró este martes el Barrio San Cayetano en la vecina provincia, donde una mujer fue arrojada a la vía pública desde un carro de tracción a sangre, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación judicial. El episodio ocurrió a plena luz del día y provocó conmoción y alarma entre los vecinos, que presenciaron la escena y dieron aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue hallada con las manos atadas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado y premeditado. Pese a la violencia del hecho, la mujer presentaba signos vitales al momento de ser encontrada, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia y asistencia.

Fueron vecinos del sector quienes, al advertir la gravedad de la situación, alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y brindaron las primeras atenciones, asegurando la zona y asistiendo a la víctima hasta la llegada del personal de salud.

Según relataron testigos, tras arrojar a la mujer al asfalto, los responsables del ataque se dieron a la fuga a bordo del mismo carro de tracción a sangre, escapando del lugar antes de que pudiera intervenir la Policía. La secuencia fue presenciada por varias personas, algunas de las cuales lograron aportar datos relevantes para la investigación.

La mujer fue asistida por personal médico de emergencias y posteriormente trasladada a un centro de salud, donde permanece bajo observación. Allí se le realizan los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones sufridas y evaluar su estado general, mientras recibe contención médica y psicológica.

En paralelo, la Justicia inició un intenso operativo de búsqueda para dar con los autores del violento ataque. La investigación está a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó una serie de medidas urgentes destinadas a esclarecer el hecho y reconstruir la mecánica de lo ocurrido.

Entre las principales diligencias se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona y de arterias cercanas, con el objetivo de identificar el recorrido del carro y establecer la identidad de los agresores. Además, se avanza con la toma de testimonios a vecinos y posibles testigos que presenciaron el momento del ataque o el escape de los sospechosos.

El episodio generó una fuerte repercusión en la comunidad, donde vecinos expresaron su preocupación por el nivel de violencia y reclamaron mayor presencia policial. La modalidad del ataque y el estado en que fue encontrada la víctima despertaron especial alarma, al tratarse de un hecho ocurrido en horario diurno y en un espacio público.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que la investigación continúa bajo estricta reserva. En tanto, se aguarda la evolución médica de la mujer, cuyo testimonio podría resultar clave para avanzar en la causa una vez que su estado de salud lo permita.

El caso quedó caratulado provisoriamente como lesiones graves y privación ilegítima de la libertad, aunque no se descarta que la imputación pueda agravarse conforme avancen las actuaciones judiciales.