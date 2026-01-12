Desesperada búsqueda de una menor desaparecida hace dos días en Catamarca

La incertidumbre crece en el interior provincial tras cumplirse dos días de la desaparición de Tamara Soledad Herrera, una menor de 16 años de la que no se tiene noticias desde la tarde del pasado sábado 10 de enero. Ante la falta de avances, la División Trata de Personas de la Policía de Catamarca difundió este lunes un comunicado oficial solicitando la colaboración inmediata de la población.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Departamental de Recreo, la joven fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas en la localidad de Casa de Piedra, en el departamento La Paz. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ella, lo que activó los protocolos de búsqueda en toda la jurisdicción.

De acuerdo con los datos filiatorios suministrados por las autoridades policiales, Tamara Soledad Herrera presenta las siguientes características:

Contextura física: Robusta.

Estatura: 1.40 metros aproximadamente.

Tez: Blanca.

Cabello: Largo, color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición, la menor vestía una remera rosada, calza larga de color negro y zapatillas color fucsia.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su ubicación o que la haya visto en las últimas horas, que se comunique de manera urgente a los siguientes números:

Emergencias: 911

Teléfono Fijo: 383-4437835

Celular o WhatsApp: 383-4008879