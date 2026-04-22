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Cómo elegir un caloventor y usarlo de forma eficiente en invierno

Caloventor
Caloventor

22 Abril de 2026 20.03

El caloventor es una de las opciones más prácticas para calefaccionar ambientes pequeños de manera rápida y simple. Su funcionamiento inmediato y su tamaño compacto lo convierten en una solución ideal para complementar otros sistemas de calefacción durante el invierno.

Un caloventor es un calefactor eléctrico que genera calor a través de una resistencia interna y lo distribuye mediante un ventilador. Esto permite aumentar la temperatura de un ambiente en pocos minutos, siendo especialmente útil en espacios donde se necesita calor puntual.

En Argentina, su uso es muy común en dormitorios, baños y oficinas, donde la rapidez y la portabilidad son claves.

Ventajas del caloventor frente a otros sistemas

Elegir un caloventor tiene varios beneficios que lo diferencian de otros tipos de calefacción.

Calor inmediato

  • No requiere precalentamiento
  • Calienta el ambiente en pocos minutos
  • Ideal para uso rápido

Fácil de transportar

  • Liviano
  • Compacto
  • Se puede mover de un ambiente a otro

Instalación simple

  • Solo necesita conexión eléctrica
  • No requiere instalación fija
  • Listo para usar

En Coppel se pueden encontrar modelos con distintas características que se adaptan a diferentes necesidades.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Elegir el modelo correcto depende de varios factores.

Potencia

La potencia determina la capacidad de calefacción.

  • 1000W: espacios pequeños
  • 1500W a 2000W: ambientes medianos

Una potencia adecuada asegura mejor rendimiento.

Tamaño del ambiente

El caloventor funciona mejor en espacios reducidos.

  • Dormitorios
  • Oficinas
  • Baños

En ambientes grandes puede resultar insuficiente.

Consumo eléctrico

Al ser eléctrico, su uso impacta en el consumo.

  • Uso ocasional: bajo impacto
  • Uso prolongado: mayor consumo

Usarlo de forma eficiente ayuda a controlar el gasto.

Funciones que suman valor

Algunos modelos incluyen características que mejoran la experiencia.

Termostato regulable

Permite mantener una temperatura constante sin consumir de más.

Sistema de seguridad

  • Protección contra sobrecalentamiento
  • Apagado automático

Modo ventilación

Permite usarlo también en verano sin calor.

Estas funciones hacen que el equipo sea más versátil.

Cómo usar un caloventor de forma eficiente

Un uso correcto mejora el rendimiento y reduce el consumo.

Buenas prácticas

  • Mantener puertas y ventanas cerradas
  • Usarlo en espacios pequeños
  • Apagarlo cuando no se necesita

Ubicación adecuada

  • Colocarlo en superficies firmes
  • Evitar zonas húmedas
  • No cubrir el equipo

Esto asegura un funcionamiento seguro.

Seguridad: aspectos fundamentales

El uso seguro es clave para evitar riesgos.

Recomendaciones

  • No dejarlo encendido sin supervisión
  • Mantenerlo lejos de materiales inflamables
  • No usarlo cerca del agua

Elegir modelos con sistemas de seguridad es fundamental.

Cuándo conviene usar un caloventor

Este tipo de calefacción es ideal en situaciones específicas.

Uso puntual

  • Calentar un ambiente rápidamente
  • Complementar otros sistemas

Espacios pequeños

  • Dormitorios
  • Baños
  • Oficinas

No es la mejor opción para calefaccionar toda una casa.

Errores comunes al usar caloventores

Evitar estos errores mejora la experiencia.

Usarlo como calefacción principal

Puede no ser suficiente para espacios grandes.

No controlar el consumo

El uso prolongado puede aumentar el gasto eléctrico.

Ubicación incorrecta

Colocarlo en lugares inadecuados reduce su eficacia.

Beneficios de elegir bien

Elegir el caloventor adecuado tiene ventajas claras.

Mayor confort

Permite calefaccionar rápidamente espacios específicos.

Practicidad

Se adapta a diferentes situaciones.

Versatilidad

Puede usarse en distintos ambientes según la necesidad.

Cómo saber si es una buena compra

Antes de decidir, podés evaluar:

  • Potencia adecuada
  • Tamaño del ambiente
  • Funciones disponibles
  • Relación precio-calidad

Coppel ofrece diferentes modelos de caloventores que combinan practicidad y accesibilidad, lo que facilita encontrar una opción acorde a cada hogar.

Elegir correctamente este tipo de calefacción permite enfrentar el invierno con mayor comodidad, aprovechando una solución simple, rápida y funcional para los días más fríos.

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