Cómo mantenerse seguro al viajar al extranjero

Nada baja más la tranquilidad que perder el pasaporte en otro país o darse cuenta demasiado tarde de que alguien copió los datos de tu tarjeta de crédito. Ya sea que estés tomando una vacación larga o saliste de fin de semana por un día feriado, los delincuentes suelen aprovechar estas oportunidades para apuntar a turistas que se ven distraídos o poco familiarizados con el lugar.

Aunque nadie puede eliminar el riesgo por completo, sí es posible reducir mucho las probabilidades de tener problemas tomando algunas precauciones simples. Desde evitar robos y estafas hasta proteger tus dispositivos digitales, en este artículo te contamos cómo estar atento puede ayudarte a disfrutar de un viaje más seguro y tranquilo.

Cómo evitar robos y estafas

Los carteristas y estafadores están presentes en casi todas las grandes ciudades y suelen aprovecharse de los viajeros que parecen vulnerables o distraídos. Si estás en un metro lleno con el celular en el bolsillo trasero, alguien puede sacártelo en cuestión de segundos.

Usa un bolso cruzado con cierre y llévalo siempre adelante del cuerpo cuando estés en lugares concurridos. Nunca dejes objetos de valor en bolsillos externos ni colgando de la muñeca.

Para cuidar tus pertenencias cuando estés sentado en un bar o restaurante, pasa la correa del bolso alrededor de la pata de la silla.

Cómo reconocer las estafas de viaje más comunes

Muchas estafas empiezan con un acercamiento amistoso. Un desconocido puede ofrecerse a ayudarte a comprar un pasaje de metro o darte una pulsera como "regalo" y luego pedirte dinero. Si algo te resulta sospechoso, lo mejor es alejarte con calma.

Si alguien que dice ser una autoridad te detiene, pídele que te muestre su credencial e insiste en que te lleven a una comisaría. Reservar excursiones oficiales e informarte sobre las estafas más comunes del destino también puede ayudarte a evitar malos momentos.

Cómo proteger tus dispositivos digitales

Tu celular, tu notebook y tus tarjetas de crédito guardan mucho más que datos personales: son una puerta de acceso a tu identidad. Si alguno de estos dispositivos se ve comprometido, podrías enfrentar pérdidas económicas o incluso un robo de identidad.



Medidas esenciales de seguridad digital

Antes de viajar, toma estas precauciones:

Configura contraseñas seguras y activa la autenticación en dos pasos.

Instala un software de rastreo para poder localizar o borrar tus dispositivos a distancia.

Haz copias de seguridad de la información importante por si te roban o pierdes el equipo.

¿Por qué el wifi público es peligroso?

Las redes Wi-Fi públicas en hoteles, cafés y aeropuertos suelen ser poco seguras. Los hackers pueden usarlas para interceptar información o infectar dispositivos con malware. Si necesitas conectarte, lo mejor es usar una red privada virtual (VPN).

¿Cómo funciona una VPN?

Una VPN cifra tu tráfico de internet y lo redirige a través de un servidor seguro, lo que hace mucho más difícil que alguien pueda espiar tus datos. Sin esta protección, cualquier información que envíes (contraseñas, datos de tarjetas o correos electrónicos) podría quedar expuesta.

Siempre que sea posible, usa datos móviles o un hotspot personal en lugar de conectarte a redes públicas.