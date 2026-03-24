¿Ya preguntando?: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

El calendario de feriados 2026 en la Argentina presenta una combinación poco frecuente que impacta directamente en la organización del descanso. Con el inicio de abril, muchos ya enfocan su atención en las fechas clave, y el panorama trae una noticia favorable: el próximo fin de semana largo se extiende a cuatro días consecutivos.

La particularidad surge de la coincidencia entre el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el Jueves Santo. Esta superposición configura un esquema que se completa con el Viernes Santo y el fin de semana, generando un bloque continuo de días sin actividad para amplios sectores.

En términos prácticos, el calendario queda estructurado de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: feriado nacional

feriado nacional Viernes 3 de abril: feriado nacional

feriado nacional Sábado y domingo: descanso habitual

Este encadenamiento convierte a Semana Santa 2026 en uno de los períodos más extensos de descanso del año, una situación que ya comienza a ser considerada por quienes planifican actividades o viajes.

Por qué el 2 de abril será un feriado doble

El eje central de esta configuración reside en la naturaleza de las fechas involucradas. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es un feriado inamovible, lo que implica que se mantiene fijo en el calendario sin posibilidad de traslado.

Por otro lado, el Jueves Santo tiene una condición distinta: se trata de un día no laborable, cuya aplicación depende de cada empleador. Sin embargo, cuando ambas fechas coinciden —como ocurre en 2026—, prevalece el carácter de feriado nacional.

Este cruce genera un efecto directo. El jueves pasa a ser feriado obligatorio para todos, el viernes se mantiene como feriado nacional (Viernes Santo) y se consolida un bloque continuo de descanso de cuatro días.

Este esquema no solo impacta en la rutina laboral, sino que también influye en sectores como el turístico, donde la anticipación de estos períodos resulta clave.

Un calendario que marca el ritmo del año

Más allá del caso puntual de abril, el calendario de feriados nacionales de 2026 establece una distribución de fechas que estructuran el año. Estas jornadas se dividen entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, cada uno con características específicas.

Feriados inamovibles

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Paso a la Inmortalidad del General San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables