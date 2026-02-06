¿Cuántos kilos tiene que tener un lavarropas automatico para tu casa?

Elegir un lavarropas automatico no depende solo del precio o del diseño. Una de las decisiones más importantes (y muchas veces subestimada) es la capacidad de carga. Comprar un modelo con los kilos adecuados para tu hogar impacta directamente en el consumo, la comodidad y la durabilidad del equipo. Por eso, entender qué capacidad necesitás según tu rutina es clave para hacer una compra inteligente.

Por qué la capacidad del lavarropas es tan importante

La capacidad, medida en kilos, indica cuánta ropa seca puede lavar el equipo en un solo ciclo. Elegir mal este punto puede generar problemas en el uso diario.

Un lavarropas con poca capacidad obliga a hacer más lavados por semana, lo que aumenta el consumo de agua y energía. En cambio, uno demasiado grande para el uso real puede implicar un gasto innecesario y ciclos poco eficientes.

En propuestas como las que ofrece Coppel, hay modelos con distintas capacidades pensadas para cada tipo de hogar, lo que facilita encontrar el equilibrio justo.

Qué capacidad elegir según la cantidad de personas

Una forma práctica de definir los kilos necesarios es pensar en cuántas personas usan el lavarropas y con qué frecuencia.

Para una persona o pareja

Un lavarropas automático de entre 6 y 7 kilos suele ser suficiente. Permite lavar ropa diaria, sábanas y toallas sin inconvenientes, con ciclos eficientes y menor consumo.

Para familias de 3 o 4 personas

En estos casos, lo recomendable es optar por capacidades de 8 a 9 kilos. Esto permite lavar mayor volumen de ropa en menos ciclos, algo clave cuando hay uso frecuente.

Para familias numerosas

Si en el hogar viven cinco personas o más, conviene pensar en un lavarropas automático de 10 kilos o más. Estos modelos están pensados para cargas grandes, como acolchados, frazadas o mucha ropa acumulada.

Qué tipo de ropa lavás con más frecuencia

No solo importa la cantidad de personas, sino también el tipo de prendas que se lavan habitualmente.

Ropa de uso diario

Remeras, pantalones y ropa interior ocupan menos espacio y permiten aprovechar mejor la capacidad del tambor.

Sábanas, toallas y acolchados

Este tipo de ropa requiere más espacio. Si se lavan con frecuencia, conviene elegir un lavarropas con mayor capacidad para evitar sobrecargar el equipo.

Ropa de trabajo o deportiva

Suele ser más pesada y voluminosa, por lo que también influye en la elección de los kilos adecuados.

Capacidad y consumo: cómo se relacionan

Un error común es pensar que un lavarropas más grande siempre consume más. En realidad, el consumo depende del uso que se le dé.

Si el equipo es acorde al volumen de ropa, los ciclos son más eficientes. En cambio, usar un lavarropas chico sobrecargado o uno grande casi vacío genera desperdicio de recursos.

Por eso, elegir la capacidad correcta permite:

Menor desgaste del equipo.





Mejor lavado de la ropa.





Uso más eficiente de agua y energía.





Errores frecuentes al elegir la capacidad

Evitar estos errores ayuda a que la compra sea realmente conveniente.

Comprar "por las dudas" uno más grande

Si no se va a aprovechar la capacidad, no tiene sentido pagar de más ni ocupar más espacio del necesario.

No pensar en el futuro

Si el hogar va a crecer o cambia la rutina, conviene contemplarlo al momento de comprar.

Ignorar las recomendaciones del fabricante

Cada modelo tiene límites claros de carga. Respetarlos prolonga la vida útil del lavarropas.

Elegir bien desde el inicio

Definir cuántos kilos debe tener un lavarropas automático es una decisión clave para el uso diario. Analizar la cantidad de personas, el tipo de ropa y la frecuencia de lavado permite elegir un equipo que realmente se adapte a la rutina del hogar. En Coppel, la variedad de capacidades disponibles facilita encontrar una opción alineada con estas necesidades, logrando una compra más eficiente y pensada para el día a día.