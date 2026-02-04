Tendencias digitales que están revolucionando Argentina

El avance de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente las formas de consumo. Lo que hace no mucho tiempo atrás era difícil de imaginar, como suministrar datos personales y financieros en internet, hoy ya es un hábito recurrente y hasta necesario, dado que muchas gestiones de la vida cotidiana se han trasladado al campo digital online.

El desenlace de la pandemia aceleró aún más esta transformación, impulsando el traslado de muchos sectores al ámbito digital. Un ejemplo claro lo da la industria del juego, que encontró un territorio fértil en el entorno en línea y marcó una nueva dirección en las formas de entretenimiento. Así es como emergieron los casinos online.

Los interesados pueden conocer los nuevos casinos online en Argentina en la guía de argenpress.info,un sitio elaborado por profesionales que compara la oferta del mercado.Pero la industria del juego online es tan solo un ejemplo entre muchos otros sectores que despuntaron y marcaron nuevas tendencias de consumo. Veamos algunos a continuación.

El boom del comercio electrónico



El sector del e-commerce vivió un crecimiento explosivo durante los últimos años. Como ya mencionamos, la pandemia aceleró el viraje de numerosos sectores hacia el entorno online; el comercio electrónico emergió como una nueva modalidad de consumo que, lejos de ser pasajera, llegó para quedarse. Las plataformas, como la gigante Mercado Libre, se consolidaron y las tiendas tradicionales comenzaron a migrar su oferta al territorio online.

El comercio electrónico reconfiguró todo el escenario de compra-venta. Desplazarse a una tienda física para ir en busca de un producto ya no fue necesario; las plataformas se convirtieron en vidrieras infinitas que ofrecen variedad de productos fácilmente asequibles a través de un simple clic desde la computadora, la tablet o el celular. En pocos años, se instalaron nuevos hábitos de consumo.

Además, se desarrollaron nuevas estructuras logísticas necesarias para que los usuarios pudieran recibir sus productos en su domicilio en tiempo y forma. A la par, el sector fintech creció de manera exponencial, ofreciendo nuevas alternativas para pagos digitales.

Este sector resultó clave para acompañar las nuevas tendencias de consumo caracterizadas por transacciones cómodas y veloces, pero también para hacer frente a los desafíos relacionados a la ciberseguridad, y así evitar estafas virtuales que pudieran afectar tanto a empresas como a consumidores.

Revolución fintech: nuevas formas de pago digital



Argentina es uno de los países líderes de América Latina en cuanto a innovación fintech. Las empresas del sector no demoraron en ofrecer opciones para las nuevas costumbres de pagos sin contacto (contactless), una característica que ha sido clave durante los largos períodos de confinamiento en la pandemia. Las billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá comenzaron a ganar un creciente protagonismo entre argentinos.

Según un artículo del medio Forbes, Mercado Pago domina en el plano del comercio electrónico. Sin embargo, pese al acelerado crecimiento de las billeteras virtuales, las tarjetas bancarias (débito y crédito) siguen presentes en la mayoría de las transacciones. La razón de su permanencia probablemente radica en su respaldo bancario que inspira confianza en los usuarios a la hora de hacer pagos online.

Las criptomonedas no han quedado fuera de la escena financiera, de hecho, Bitcoin y Ethereum, entre otras, son muy adoptadas en Argentina. El desarrollo de sector fintech ha contribuido a disminuir la brecha financiera; las billeteras virtuales, por ejemplo, acercaron nuevas formas de pago digitales a sectores de la población no bancarizada ofreciendo un servicio de fácil administración y operación del dinero.

Streaming y contenidos on demand



Los nuevos hábitos digitales han facilitado la inserción de una nueva modalidad de consumo en cuanto a contenidos. Gigantes plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Amazon Prime ofrecen un menú extenso de películas, series y documentales y han ganado significativa presencia en Argentina. Ya no es necesario programar un día y horario para ver los programas favoritos, ya que todo está disponible on demand y al alcance de un clic desde los dispositivos móviles.

La forma de acceder a estos contenidos consiste en suscripciones mensuales, similares a la contratación de cualquier otro servicio básico. Este modelo de negocio ha permitido que los usuarios adapten el entretenimiento a sus tiempos y preferencias, marcando una nueva tendencia de consumo caracterizada por la flexibilización. El on demand, traza una nueva experiencia personalizada en la que los usuarios pueden elegir qué ver y cuándo, transformando el panorama del entretenimiento.

Es sabido que el streaming forma parte de una tendencia global; además, otras plataformas como YouTube, de acceso gratuito, democratizan el acceso de la población a este nuevo formato de consumo, que incluye hasta canales de noticias y contenidos generados por los mismos usuarios. Los tiempos han cambiado, y hoy nos enfrentamos a un cambio de paradigma que no solo abarca nuevos modelos de consumo de entretenimiento, sino también una revolución en la circulación de la información.