El caso de Konstantin Rudnev —disidente ruso detenido en Bariloche en 2025 bajo sospecha de trata de personas— está tomando un giro inesperado.

El nuevo abogado de Konstantin Rudnev, el doctor en Derecho Martín Sarubbi, realizó un análisis integral del expediente, los protocolos de interrogatorio y los testimonios. Su conclusión es clara y fundamentada: en esta causa, Rudnev aparece más como víctima que como acusado.



Según consta en el expediente, los datos personales de Konstantin (su pasaporte y otra información privada) fueron utilizados sin su consentimiento y sin su conocimiento. Así lo declaró expresamente tanto la única "presunta víctima" mencionada en la causa como otros dos testigos. El episodio que la acusación caracterizó falsamente como un intento de falsificación documental para apropiarse de un niño por parte de Konstantin fue, en realidad, un acto que vulneró los derechos del propio Rudnev.



De acuerdo con la legislación argentina, la sola aparición de estos testimonios debería haber conducido a la revisión y cierre de la causa por inexistencia de delito.



Qué ocurrió realmente en Bariloche

En marzo de 2025, una joven rusa dio a luz a un bebé en un hospital de Bariloche. El personal médico, al notar que casi no hablaba español y que estaba acompañada por dos mujeres rusas, llamó a la policía. Bajo presión para presentar el pasaporte del padre del niño, la mujer mostró el pasaporte de Rudnev. La única conexión era que la propietaria que le alquilaba alojamiento ayudaba a Rudnev con trámites migratorios y guardaba una copia de sus documentos. Rudnev jamás conoció a esa mujer. No sabía nada del bebé. Su nombre quedó vinculado al nacimiento sin su consentimiento ni conocimiento.



Días después, fueron detenidas otras quince personas, incluyendo a Rudnev y a su esposa. Se les imputó pertenecer a una "secta" vinculada con trata de personas y narcotráfico.

La presunta víctima, Elena Makarova, confirmó que nunca sufrió ningún daño. Declaró en reiteradas oportunidades, de forma absolutamente clara, que no conoce a Konstantin Rudnev y que utilizó sus documentos sin que él lo supiera. Otros dos testigos, de manera independiente entre sí y también independientes de Makarova, brindaron declaraciones que confirmaron exactamente lo mismo: los datos personales de Rudnev fueron utilizados por terceros sin su autorización ni conocimiento.



Konstantin Rudnev tiene 58 años. Permaneció más de un año en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en Rawson.

Las autoridades penitenciarias y sus compañeros de celda lo describen como una persona muy tranquila, amable y siempre dispuesta a ayudar.

El propio Konstantin también habla positivamente de quienes lo rodean, señalando que muchas personas permanecen encarceladas sin condena firme (según estadísticas, más del 50% de los detenidos en Argentina están privados de libertad bajo prisión preventiva, es decir, sin que su culpabilidad haya sido probada).

Y a la luz de los testimonios destacados especialmente por el abogado Martín Sarubbi, hoy resulta particularmente importante continuar la revisión del caso para establecer definitivamente el carácter de Konstantin como víctima.



La defensa prepara un pedido de excarcelación bajo medidas menos gravosas o, lo que sería más justo, un sobreseimiento total. Según la defensa, no existen fundamentos para continuar con la causa.



La inocencia de Konstantin, respaldada por expertos internacionales

Según especialistas internacionales, Rudnev fue considerado culpable únicamente por la imagen negativa construida durante años por medios rusos, una narrativa que lo persiguió a través de distintos países y continentes. La falta de fundamento de las acusaciones provenientes de Rusia fue señalada por varios expertos e instituciones independientes:



CESNUR — uno de los centros más influyentes del mundo en el estudio sociológico de las nuevas religiones



Massimo Introvigne (sociólogo italiano de la religión y abogado, secretario ejecutivo de la Asociación Piamontesa de Sociología de la Religión) y Rosita Šorytė (diplomática, política y activista lituana)



The European Times (uno de los medios online internacionales más reconocidos)



WRSP — importante enciclopedia académica internacional revisada por pares



El Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), uno de los organismos más respetados del mundo en el estudio de nuevos movimientos religiosos, publicó un análisis detallado concluyendo que la persecución rusa contra Rudnev presenta todos los elementos característicos de una represión religiosa de Estado: pruebas fabricadas, testigos cuyas declaraciones se basan en contenidos de medios estatales y no en experiencias personales, y acusaciones construidas más para destruir a una persona que para buscar la verdad.



Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomaron el caso de Rudnev bajo observación especial tras múltiples denuncias de violaciones a derechos fundamentales.



Una decisión justa tomada con valentía

El primer juez que analizó el fondo del caso en Argentina decidió cerrarlo. Ese solo hecho ya dice mucho: cualquier juez que abordara el expediente sin prejuicios importados desde Rusia veía que no existía realmente una causa.



Luego apareció una patología institucional conocida: la incapacidad de cambiar de rumbo una vez que las posiciones ya fueron tomadas y las reputaciones quedaron comprometidas. Rudnev siguió sometido a restricciones no porque las pruebas lo exigieran, sino porque liberarlo —sin condena y sin reconocimiento oficial de error — implicaría admitir que la persecución se basó en propaganda y no en hechos. Pero hoy el caso está precisamente en el punto en el que puede cerrarse sin afectar la reputación de nadie.



De qué trata realmente este caso

El caso Rudnev no trata sobre yoga, ni sobre comunidades espirituales, ni sobre procedimientos judiciales argentinos. Trata sobre la capacidad de un Estado de exportar mentiras.

Rusia perfeccionó durante años un sistema de represión transnacional: utilización de contactos mediáticos internacionales, presión diplomática y expedientes cuidadosamente preparados para perseguir disidentes fuera de sus fronteras. Rudnev es apenas un ejemplo de un fenómeno más amplio.



Lo que vuelve especialmente amarga la situación argentina es el elemento de robo de identidad: fue perseguido, en parte, porque otras personas utilizaron sus documentos sin su conocimiento, y luego ese mismo hecho fue usado en su contra en vez de ser reconocido como prueba de su propia victimización. Fue víctima dos veces: primero de la campaña rusa y después de la disposición de Argentina a mirarlo a través de los ojos de la prensa amarillista rusa.



Ahora solo queda una cosa: que el sistema lleve la lógica de las pruebas hasta sus últimas consecuencias y reconozca que el hombre presentado como un villano es, en realidad, una víctima. No es una tarea difícil. Solo requiere valentía.