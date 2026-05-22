Según una encuesta realizada por un grupo independiente en tres provincias argentinas entre el 5 y el 15 de mayo de 2026.

La mayoría de los argentinos encuestados apoya la decisión de otorgarle el arresto domiciliario a Konstantin Rudnev. Así lo demuestran los resultados de un estudio de opinión pública independiente, realizado de manera presencial en las calles de tres provincias — Río Negro, Chubut y Buenos Aires —, como así también mediante votaciones anónimas en redes sociales locales. En total, entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, se encuestó a 302 personas.



Qué mostró el sondeo

De los 302 encuestados, 111 personas (37%) afirmaron que no sabían nada sobre la causa de Konstantin Rudnev. Esto deja en claro cómo la burbuja informativa alrededor del caso está totalmente alejada de la percepción social real: más de un tercio de los argentinos a los que se les consultó directamente no se cruzaron con esta historia en los medios de comunicación.



Entre quienes sí estaban al tanto de la situación, 169 personas (56%) expresaron su apoyo al traslado de Rudnev a prisión domiciliaria y se manifestaron en contra del uso de la cárcel común como medida preventiva antes de que haya una sentencia firme. Solo el 7% de los encuestados tomó la postura contraria, mostrándose a favor de mantenerlo tras las rejas a pesar de no haber una culpabilidad probada.



Las voces de los argentinos

La encuesta abarcó a residentes de varias ciudades, desde Buenos Aires hasta Bariloche y General Roca. A pesar de la distancia geográfica, muchas respuestas coincidieron en un punto central: la duda sobre si se justifica una medida cautelar tan dura para una persona mayor.

"Yo no soy abogado, pero no entiendo de qué es culpable en concreto ni por qué una persona mayor tiene que estar en la cárcel. Yo no vi ninguna prueba en contra de Rudnev", respondió un encuestado en Bariloche.



Algunos participantes conocían el caso por publicaciones internacionales y, por eso mismo, celebraron el cambio en la medida cautelar.

"¿El caso de la secta rusa? Se escribió un montón sobre ellos, incluso en la ONU, y me alegro de que al hombre lo hayan pasado a domiciliaria. Está muy enfermo", señaló uno de los entrevistados.



Otros hicieron hincapié en las capacidades tecnológicas del sistema de monitoreo argentino, desestimando el argumento del "peligro" del arresto domiciliario como forma de vigilancia.



"Es una decisión humanitaria, que esté en su casa con su mujer. Tenemos el mejor sistema de control electrónico de Latinoamérica para tenerlo bajo arresto domiciliario sin miedo", opinó un participante.



Presunción de inocencia: el argumento constitucional

Llamó la atención que muchos de los encuestados no apelaron a la simpatía por una persona en particular, sino a principios jurídicos básicos. El tema de la presunción de inocencia apareció en las respuestas de vecinos de distintas provincias.

"Que yo sepa, la presunción de inocencia está en nuestra Constitución, y hay que probar la culpabilidad para aplicar un castigo", comentó un encuestado en Buenos Aires.



También hubo críticas más pragmáticas, de índole socioeconómica, hacia el uso y abuso de la prisión preventiva.

"Las cárceles están desbordadas y encima somos nosotros los que pagamos su mantenimiento de nuestro propio bolsillo. Y ahí adentro hay hombres sanos que podrían estar trabajando y ayudando a sus familias", se sorprendió una mujer en Buenos Aires.



Estas declaraciones se suman a un debate más amplio que viene dándose hace años en el ámbito judicial latinoamericano: la proporcionalidad de las medidas preventivas, el hacinamiento en los penales y los límites de la intervención del Estado antes de que se dicte una condena. De hecho, según estadísticas oficiales, más del 50% de los presos en las cárceles de Argentina están bajo prisión preventiva, es decir, sin una condena firme.



Una minoría en contra

El siete por ciento de los encuestados se mostró en desacuerdo con el arresto domiciliario de Rudnev. Su postura, por lo general, se basó en la supuesta peligrosidad del acusado y en la confianza hacia la versión construida por ciertos medios.



"Escuché que es un sectario y que ya era peligroso desde Rusia, no tendrían que haberlo dejado salir", comentó una vecina de General Roca.

Esta respuesta refleja el impacto de los medios que cubrieron el caso Rudnev con un enfoque sensacionalista, haciendo foco en los conceptos de "secta", control de personas y vínculos con Rusia. Al parecer, son estos relatos los que generan una opinión negativa en una parte del público.



Medios vs. Realidad

Tamara, la esposa de Konstantin Rudnev, se refirió a la cobertura mediática del caso. En un video reciente, acusó a varios medios de fabricar declaraciones falsas sobre su marido, remarcando que ninguno de los periodistas que escribió sobre él lo conoce en persona ni habló con él cara a cara.



Esta declaración se ve respaldada de forma indirecta por los datos del sondeo: una gran parte de las opiniones negativas no se basan en un conocimiento real del caso, sino en repetir contenidos mediáticos de dudosa calidad. Por el contrario, quienes analizaron el tema desde el sentido común y el derecho, apoyaron mayoritariamente la flexibilización de la medida por razones humanitarias.



Un pedido de justicia

Los resultados de la encuesta permiten afirmar que la sociedad argentina — o al menos la parte que conoce el caso — ve el arresto domiciliario de Rudnev como una decisión justa y equilibrada. Es más, muchos van más allá y cuestionan la legalidad de tener a alguien preso durante años sin que un tribunal haya demostrado su culpabilidad.



Para varios de los encuestados, la causa de Konstantin Rudnev merece una revisión total, apuntando a su cierre definitivo y a la libertad absoluta del acusado.



Nota: La encuesta fue realizada por un grupo independiente entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, bajo la modalidad de entrevistas presenciales en la vía pública y votaciones online anónimas. Regiones alcanzadas: provincias de Río Negro, Chubut y Buenos Aires. Total de participantes: 302 personas.