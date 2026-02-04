5 curiosidades del Superclásico Boca Juniors y River Plate

Es un secreto a voces que el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate no es un simple partido de fútbol, ya que es un fenómeno cultural y sociológico que paraliza a una nación entera, al punto de que esta distintiva rivalidad ha superado el siglo de existencia, trascendiendo las fronteras de Buenos Aires para posicionarse como el enfrentamiento de clubes más vibrante del planeta.

Evidentemente, cada vez que el "Xeneize" y el "Millonario" se ven las caras, el tiempo se detiene y la respiración de millones de hinchas se acelera, lo que no es de sorprender, ya que este encuentro es uno de los más apasionantes del fútbol local y mundial, puesto que está repleto de mucho misticismo y de una vibra muy interesante que ha dado paso a diversas curiosidades y anécdotas a lo largo de los años.

El origen compartido en el mismo barrio

A pesar de que hoy en día hay una distinción geográfica y social evidente entre los dos: Boca en la zona modesta de La Boca y River en Núñez, que es más distinguido; lo cierto es que ambos surgieron en las mismas calles. Y es que el club de la banda roja y el del barrio de La Boca se fundaron en los primeros años del siglo XX. No obstante, River Plate optó por trasladarse de manera permanente hacia el norte de la ciudad en 1923, lo que conllevó una separación que contribuyó a la narrativa de clases entre los dos bandos y a la consolidación del sobrenombre "Millonarios" con el tiempo.

El show más importante para la prensa a nivel internacional

La magnitud del Superclásico es tan impactante que ha sido catalogado en la primera posición de la lista "50 eventos deportivos que debes ver antes de morir", elaborada por medios renombrados a nivel mundial, como el periódico británico The Observer.

Los especialistas señalan que el ambiente en las gradas argentinas es incomparable, incluso por encima de una final del Mundial o de los Juegos Olímpicos. De hecho, esta igualdad y la incertidumbre que envuelve a cada partido también se manifiestan en el ámbito de las apuestas deportivas, con pronósticos que suelen ser muy estrechos porque, en un Superclásico, la posición en la tabla no determina casi nunca quién va a ganar.

La leyenda de los "traidores" que cruzaron la vereda

A pesar de la enemistad visceral, más de 100 futbolistas han vestido ambas camisetas a lo largo de la historia. No obstante, muy pocos han logrado salir ilesos del juicio de la hinchada. De hecho, casos emblemáticos como los de Óscar Ruggeri y Ricardo Gareca, quienes pasaron directamente de Boca a River en los años 80, son recordados como actos de "alta traición". Por el contrario, figuras como Gabriel Batistuta o Claudio Caniggia lograron ganarse el respeto general a pesar de haber defendido ambos colores, gracias a su desempeño en la Selección Argentina.

Goleadas que quedaron en la historia

Aunque los clásicos modernos suelen ser tácticos y cerrados, la historia muestra resultados que hoy parecen inalcanzables. De hecho, en 1928, durante la época amateur, Boca Juniors logró su mayor goleada oficial con un aplastante 6-0. Por otro lado, la victoria más grande de River en la era profesional fue un 5-1 en 1941, durante el tiempo dorado de 'La Máquina'. Asimismo, los seguidores de manera constante tienen en mente estos números para promover el folklore y los debates interminables que se dan en los cafés de Buenos Aires.

El Monumental y la Bombonera, dos templos diferentes

Los escenarios donde se desarrolla esta batalla también tienen sus propias leyendas, ya que el estadio de Boca, conocido como La Bombonera, es reconocido en todo el mundo debido a la expresión 'Late, no tiembla', porque su estructura vibra de manera literal con los saltos de la afición. Por otro lado, el Monumental de River, tras sus reformas recientes, es el estadio más grande de Sudamérica, siendo el escenario de la máxima gloria de la selección nacional en 1978, y cuenta con un ambiente majestuoso y elegante.