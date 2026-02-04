Rumbo a la Copa del Mundo: Scaloni ya eligió su centro de operaciones en EE. UU.

La confirmación de la sede operativa de la Selección argentina para la próxima Copa del Mundo no fue una decisión azarosa, sino el resultado de un meticuloso proceso de evaluación. La determinación final se adoptó luego de múltiples viajes de inspección realizados por una comitiva especializada. Este equipo de trabajo estuvo encabezado por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone, y los responsables del área administrativa de la delegación, Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

A través de un informe final exhaustivo, la ciudad de Kansas City logró imponerse sobre otras alternativas en competencia para ser el centro de operaciones. El seleccionado que dirige Lionel Scaloni priorizó aspectos fundamentales para el bienestar y el rendimiento de los futbolistas, tales como la conectividad eficiente entre las distintas sedes del certamen, las comodidades habitacionales disponibles y, fundamentalmente, una ubicación estratégica dentro del vasto territorio estadounidense.

Kansas City se presenta como un enclave ideal debido a su proximidad al centro geográfico de los Estados Unidos, específicamente en la confluencia de los ríos Misuri y Kansas, en el Medio Oeste. Esta ciudad, fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853, ofrece dimensiones territoriales y recursos de infraestructura que resultan críticos para la logística de un equipo de alta competencia:

Superficie total: 826,29 kilómetros cuadrados.

826,29 kilómetros cuadrados. Superficie de tierra firme: Más de 815 kilómetros cuadrados, un factor relevante para la planificación de traslados y campos de entrenamiento.

Más de 815 kilómetros cuadrados, un factor relevante para la planificación de traslados y campos de entrenamiento. Economía regional: Representa una de las áreas metropolitanas más importantes, con una infraestructura hotelera y deportiva consolidada.

Uno de los puntos analizados con mayor detenimiento por el preparador físico Luis Martín y su colaborador Juan Tamone fue el comportamiento meteorológico de la zona. Kansas City se ubica en una región de transición entre el clima subtropical húmedo y el continental húmedo. Sus veranos suelen ser calurosos y presentan altos niveles de humedad, producto de las corrientes de aire provenientes del Golfo de México.

Este contexto climático fue evaluado rigurosamente por el cuerpo técnico en relación con la preparación física de los futbolistas, buscando que los entrenamientos en la base operativa coincidan con las exigencias ambientales de la competencia.

Con esta decisión, la Selección argentina asegura una logística sólida para afrontar el desafío de defender el título mundial obtenido en Qatar, garantizando que el equipo nacional cuente con todas las herramientas necesarias para llegar de la mejor manera posible a cada compromiso del torneo.