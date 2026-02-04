River tendría "encaminado" el pase de Sebastián Villa

Aunque el calendario marca que el mercado de pases ha finalizado y que River Plate ya utilizó su último cupo disponible para inscribir al juvenil Kendry Páez, el movimiento en las oficinas del Estadio Monumental no se detiene. Bajo la conducción estratégica de Marcelo Gallardo, el club continúa trabajando en el corto y mediano plazo para reforzar su delantera, y el nombre de Sebastián Villa ha pasado de ser un simple interés a una posibilidad que parece tomar forma definitiva.

Este miércoles, la información cobró fuerza a través del periodista Leonardo Gabes de ESPN, quien confirmó que la operación entre el club de Núñez y el futbolista de Independiente Rivadavia está actualmente "encaminada". Según trascendió, la dirigencia de River no se ha limitado estrictamente a la negociación deportiva, sino que ha iniciado un proceso de consultas internas exhaustivas para medir el impacto de su llegada. Estas gestiones incluyen sondeos con distintos sectores de la institución para evaluar el perfil del jugador y un relevamiento sobre la opinión de la masa societaria frente a un nombre con un pasado tan marcado en el clásico rival.

El factor Quintero y la postura profesional del jugador

Tras la victoria de la "Lepra" mendocina por 2 a 1 ante Sarmiento de Junín en la tercera fecha del Torneo Apertura, el propio Villa se refirió a las negociaciones que lo vinculan con el equipo de Gallardo. El delantero colombiano, que defendió la camiseta de Boca Juniors entre 2018 y 2023, reconoció que las puertas están abiertas y destacó la influencia de su compatriota e histórico de River, Juan Fernando Quintero, a quien definió afectuosamente como su "hermano" dentro del fútbol.

Villa sostuvo que, si bien se siente contento y comprometido con su presente en Mendoza, entiende que en el fútbol todo puede pasar. Afirmó que, mientras permanezca en Independiente Rivadavia, dejará cada gota de sudor por esos colores, pero no ocultó que su prioridad actual es el bienestar de su familia. En este sentido, reveló que junto a su esposa están esperando una niña, un factor determinante que lo motiva a buscar las mejores opciones económicas y profesionales para su futuro personal.

La posible llegada de Villa al esquema de River Plate genera una repercusión inevitable debido a su extensa trayectoria en la vereda de enfrente. El futbolista confesó que ha recibido diversos comentarios en la calle por parte de hinchas de su antiguo club ante los rumores de traspaso. Sin embargo, se mostró tajante al definir su postura, argumentando que se considera un trabajador del fútbol que siempre buscará lo mejor para su entorno cercano y el crecimiento de su carrera.

Actualmente, para que el pase se concrete antes de mitad de año, el Millonario debería concretar una venta o un préstamo de algún integrante del plantel actual hacia el exterior, lo que liberaría el cupo necesario. De no mediar esa salida excepcional, el arribo de Villa se perfila como el gran objetivo para el próximo mercado invernal. De concretarse, se trataría de uno de los movimientos más disruptivos del 2026, combinando la probada jerarquía técnica del atacante con un alto voltaje mediático que promete dividir aguas en el ámbito local.