A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto volverá a ser protagonista este domingo en una de las competencias más tradicionales del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino largará desde la decimotercera posición en el Gran Premio de Barcelona luego de completar una correcta actuación en la clasificación desarrollada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario que volverá a reunir a los principales nombres de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La sesión clasificatoria presentó distintos desafíos para la escudería Alpine, que había atravesado entrenamientos complejos durante los días previos. Sin embargo, pese a las dificultades mostradas por el equipo, tanto Colapinto como Pierre Gasly consiguieron avanzar con relativa tranquilidad hasta la Q2. El panorama, sin embargo, cambió en la lucha por acceder a la Q3, donde los márgenes se redujeron considerablemente y cada detalle resultó determinante.

En ese contexto, el argentino volvió a destacarse dentro de la competencia interna del equipo francés. Colapinto registró un tiempo de 1:16.191, suficiente para superar nuevamente a su compañero Pierre Gasly, quien terminó la clasificación en el 14° puesto con una vuelta de 1:16.261.

Una clasificación marcada por los detalles

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue mínima, pero suficiente para que el argentino terminara por delante una vez más. El registro de Colapinto fue apenas 0.070 segundos más rápido que el de Gasly, consolidando una actuación competitiva dentro de un fin de semana que había comenzado con dificultades para la estructura francesa.

El joven piloto de 23 años logró ese tiempo pese a sufrir un inconveniente durante su vuelta rápida. Según se observó durante la clasificación, perdió tiempo en la curva 11 después de que su monoplaza registrara un movimiento considerable, situación que afectó parcialmente su rendimiento en ese sector del circuito.

Aun así, el argentino consiguió mantenerse por delante de su compañero y completar una actuación que le permitirá largar desde una posición expectante de cara a la competencia principal.

Los números de Colapinto en la clasificación fueron los siguientes:

Posición final: 13°

Tiempo de vuelta: 1:16.191

Diferencia sobre Pierre Gasly: 0.070 segundos

Diferencia respecto del corte para la Q3: 0.423 segundos

El piloto quedó a 0.423 segundos del tiempo establecido por Nico Hulkenberg, representante de Audi, quien marcó el registro necesario para acceder a la última instancia de la clasificación.

La autocrítica del piloto argentino

Tras finalizar la sesión, Colapinto realizó un análisis de lo ocurrido y expresó sus sensaciones respecto del comportamiento del auto durante la jornada.

"Largando trece hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Esperemos hacer una buena carrera. Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar", comentó el piloto de Alpine en declaraciones a ESPN.

Las palabras del argentino reflejaron algunas de las dificultades experimentadas durante la clasificación, particularmente en relación con el desgaste de los neumáticos y el comportamiento general del monoplaza.

Al mismo tiempo, el piloto dejó abierta la posibilidad de protagonizar una carrera competitiva, considerando que la ubicación de partida podría ofrecer oportunidades para avanzar posiciones durante el desarrollo de las 56 vueltas programadas.

Un Gran Premio exigente desde lo físico y lo estratégico

La carrera principal se disputará este domingo desde las 10:00 de la mañana, hora de Argentina, y promete convertirse en una prueba particularmente exigente para pilotos y equipos.

El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido por presentar condiciones que ponen a prueba la gestión de neumáticos, un aspecto que justamente fue señalado por Colapinto como una de las preocupaciones de Alpine tras la clasificación. La competencia contará con un total de:

56 vueltas.

Inicio programado para las 10:00 (hora argentina).

Escenario: Circuit de Barcelona-Catalunya.

El desgaste de los compuestos y la estrategia de paradas en boxes aparecen como factores que podrían resultar decisivos para el resultado final.

Russell se quedó con la pole

La gran referencia de la clasificación fue George Russell. El piloto de Mercedes dominó la actividad en Montmeló y logró quedarse con la pole position tras marcar un tiempo de 1:14.679.

Detrás del británico se ubicó Lewis Hamilton, quien protagonizó una destacada vuelta en los instantes finales de la tanda clasificatoria. El piloto de Ferrari finalizó segundo, apenas 0.064 segundos por detrás del líder. El tercer lugar quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, quien partirá desde una posición privilegiada para la carrera del domingo.

Las principales posiciones de salida quedaron conformadas de la siguiente manera:

George Russell (Mercedes): 1°

Lewis Hamilton (Ferrari): 2°

Andrea Kimi Antonelli: 3°

Franco Colapinto (Alpine): 13°

Pierre Gasly (Alpine): 14°

El accidente de Leclerc y la expectativa para la carrera

La clasificación también estuvo marcada por un incidente protagonizado por Charles Leclerc. El piloto finalizó en el décimo puesto luego de sufrir un fuerte accidente en la curva cuatro del circuito.

El impacto provocó daños importantes en la parte frontal de su monoplaza, condicionando su desempeño durante la sesión y relegándolo en la grilla de partida.

Con Russell al frente, Hamilton y Antonelli como principales perseguidores y Colapinto buscando acercarse a la zona de puntos desde el decimotercer lugar, el Gran Premio de Barcelona se presenta como una cita cargada de expectativas. Para el argentino será una nueva oportunidad de mostrar competitividad en una carrera donde la estrategia, la gestión de neumáticos y la consistencia durante las 56 vueltas podrían resultar determinantes.