Manu La Serna inicia una gira europea con el objetivo de clasificar al Abierto de Australia 2027

El tenista catamarqueño Manu La Serna atraviesa el mejor momento de su carrera y se prepara para afrontar una exigente gira por Europa con un objetivo claro: sumar los puntos necesarios para ingresar al Abierto de Australia 2027.

El actual 282° del ranking ATP viajará la semana del 10 de agosto, vía San Pablo, con destino a Alemania. Su primera parada será la ciudad de Mönchengladbach, donde competirá en el torneo de interclubs representando a una institución local.

La gira continuará con una intensa agenda de competencias en el circuito Challenger. La Serna disputará los torneos de Sion (Suiza), Augsburgo (Alemania), Como (Italia) y cerrará su recorrido europeo con un Challenger 125 en Austria, completando seis semanas de actividad internacional.

El tenista llega a este compromiso tras recuperarse de una molestia muscular que lo mantuvo un mes alejado de las canchas. Antes de la lesión había firmado el mejor año de su trayectoria profesional, con actuaciones destacadas en el circuito Challenger y la conquista del Abierto de Córdoba.

Un paso más hacia el sueño del Grand Slam

Tras su regreso al país, La Serna retomará la gira sudamericana de torneos Challenger con la intención de alcanzar el ranking necesario para ingresar al cuadro del Abierto de Australia 2027, que se disputará en enero próximo en Melbourne.

Como parte de la planificación deportiva, será la primera vez que el catamarqueño afronte una gira internacional acompañado por un entrenador y un preparador físico, con el objetivo de maximizar su rendimiento en el máximo nivel del tenis mundial.

Una carrera construida desde Catamarca

Manu La Serna comenzó a competir a los ocho años y, apenas dos temporadas después, se consagró triple campeón nacional en la categoría Sub 10. Posteriormente continuó su formación en Córdoba y luego en Buenos Aires, donde consolidó su crecimiento deportivo.

Durante su etapa juvenil participó en Roland Garros y el US Open, cerrando ese ciclo como 30° del ranking mundial junior. En el profesionalismo continuó su progresión hasta alcanzar el puesto 282 del ranking ATP, con la ilusión de convertirse en uno de los pocos tenistas catamarqueños en disputar un Grand Slam de mayores.

Antes de emprender el viaje, La Serna recordó con emoción sus inicios en Catamarca y los torneos que disputó por el NOA, además de agradecer el respaldo permanente recibido por parte del Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de la Capital y todas las personas que lo acompañan en su carrera.